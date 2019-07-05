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Литва на чемпионате мира по баскетболу U19 дошла уже до полуфинала
Сборная Литвы по баскетболу на проходящем сейчас на Крите мировом баскетбольном первенстве для юношей не старше 19 лет (U19) в четвертьфинале одолела сборную Сербии, хотя сербы считались явными фаворитами этого поединка.
Команда во главе с Гедиминасом Петраускасом после войны нервов в овер-тайме обыграла чемпионов Европы со счётом 92:85 (28:20, 11:19, 22:21, 16:17, 15: 8).
Сербы до этого на этом турнире не потерпели ни одного поражения. Теперь литовцы полуфинале встретятся со сборной США, разгромившей в четвертьфинале сборную Россию.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: чемпионат мира по баскетболу, U19, Крит
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