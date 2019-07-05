Литва на чемпионате мира по баскетболу U19 дошла уже до полуфинала 🔊 Воспроизвести Фото: Lrytas.lt







Сборная Литвы по баскетболу на проходящем сейчас на Крите мировом баскетбольном первенстве для юношей не старше 19 лет (U19) в четвертьфинале одолела сборную Сербии, хотя сербы считались явными фаворитами этого поединка.



Команда во главе с Гедиминасом Петраускасом после войны нервов в овер-тайме обыграла чемпионов Европы со счётом 92:85 (28:20, 11:19, 22:21, 16:17, 15: 8).



Сербы до этого на этом турнире не потерпели ни одного поражения. Теперь литовцы полуфинале встретятся со сборной США, разгромившей в четвертьфинале сборную Россию.



Сборная Литвы по баскетболу на проходящем сейчас на Крите мировом баскетбольном первенстве для юношей не старше 19 лет (U19) в четвертьфинале одолела сборную Сербии, хотя сербы считались явными фаворитами этого поединка.Команда во главе с Гедиминасом Петраускасом после войны нервов в овер-тайме обыграла чемпионов Европы со счётом 92:85 (28:20, 11:19, 22:21, 16:17, 15: 8).Сербы до этого на этом турнире не потерпели ни одного поражения. Теперь литовцы полуфинале встретятся со сборной США, разгромившей в четвертьфинале сборную Россию. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: чемпионат мира по баскетболу, U19, Крит — статья прочитана 101 раз Комментарии