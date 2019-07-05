МИД России о дискриминации российских и русскоязычных СМИ в Литве 🔊 Воспроизвести Мария Захарова, официальный представитель МИД России



Власти Литвы продолжают идти по пути ущемления прав СМИ.



На днях местный медиарегулятор (Комиссия по радио и телевидению Литвы), наделенный полномочиями по ограничению вещания телеканалов на срок до 72 часов в случае серьезных нарушений, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, принял решение о блокировке семи Интернет-сайтов, транслирующих в основном русскоязычную продукцию. Поводом послужило неуведомление данными Интернет-порталами регулятора о начале своей деятельности. Это уже не первый раз, когда под запрет под надуманными предлогами попадают русскоязычные информационные ресурсы. Напомню, в мае 2018 г. на аналогичном основании регулятором был заблокирован доступ к шести сайтам, транслировавшим в том числе российский контент. Власти Литвы продолжают идти по пути ущемления прав СМИ.На днях местный медиарегулятор (Комиссия по радио и телевидению Литвы), наделенный полномочиями по ограничению вещания телеканалов на срок до 72 часов в случае серьезных нарушений, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, принял решение о блокировке семи Интернет-сайтов, транслирующих в основном русскоязычную продукцию. Поводом послужило неуведомление данными Интернет-порталами регулятора о начале своей деятельности. Это уже не первый раз, когда под запрет под надуманными предлогами попадают русскоязычные информационные ресурсы. Напомню, в мае 2018 г. на аналогичном основании регулятором был заблокирован доступ к шести сайтам, транслировавшим в том числе российский контент. Более того, с 1 июля в стране вступили в силу требования к телевизионным вещательным компаниям ограничить объем транслируемой иностранный продукции «не на официальных языках Евросоюза». Это тотальная дискриминация. Литовский медиарегулятор уже поспешил отчитаться об «успехах» на данном направлении, опубликовав пресс-релиз, в котором, в частности, говорится, что в 2018-2019 гг. продолжительность вещания российских телерадиопередач сократилась более чем на 20 часов. Такая дискриминационная антидемократическая мера вызвала ликование у ряда литовских парламентариев, а известный своими русофобскими настроениями представитель партии «Союз отечества – христианские демократы Литвы» Л.Касчюнас и вовсе заявил, что «последовательные шаги в деле борьбы с российской пропагандой закрепят эту тенденцию».



Таким образом, официальный Вильнюс продолжает политику откровенной дискриминации российских и русскоязычных медиа и совершенно открыто предпринимает шаги по зачистке информационного пространства, грубо нарушающие основополагающие принципы международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.



Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные НПО. Кроме того, хотелось бы услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое откровенное издевательство Литвы над свободой слова и СМИ свидетельствует о приверженности общеевропейским демократическим ценностям этого государства, которыми так гордятся в Евросоюзе. mid.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Заявление, МИД, пресса, Захарова География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии