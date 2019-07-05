Посол РФ в Литве назвал причину отказа в визах участникам Миссии Сибирь 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Андрей Богданов



Александр Удальцов отметил, что встречался с главой проекта Айсте Эйдукайтите и лично напомнил ей о позиции России. Посол России в Литве Александр Удальцов в интервью



В этом году миссия должна была пройти в Красноярске, при этом разрабатывался и альтернативный маршрут в Казахстан, сообщает LRT. Как рассказала глава проекта Айсте Эйдукайтите, членам команды было отказано в визах в Россию. По ее утверждению, это решение обосновано политическими мотивами. Александр Удальцов отметил, что встречался с главой проекта Айсте Эйдукайтите и лично напомнил ей о позиции России. Посол России в Литве Александр Удальцов в интервью Sputnik Литва объяснил, почему участникам экспедиции "Миссия Сибирь" второй год подряд отказывают в выдаче российских виз.В этом году миссия должна была пройти в Красноярске, при этом разрабатывался и альтернативный маршрут в Казахстан, сообщает LRT. Как рассказала глава проекта Айсте Эйдукайтите, членам команды было отказано в визах в Россию. По ее утверждению, это решение обосновано политическими мотивами. Удальцов отметил, что ранее встречался с руководителем "Миссии Сибирь" и напомнил ей позицию России, связанную с тем, что литовская сторона не позволяет Москве продолжить военно-мемориальную деятельность на территории республики.



"У нас позиция очень ясная: Литва заблокировала здесь нам работу над памятниками советским воинам, с декабря 2017 года не можем провести ни одного ремонта. Морочат нам голову, не дают разрешений. Мы сказали, пока у нас не будет возможности здесь выполнять наш святой долг, как и раньше, то мы будем, к сожалению, препятствовать проведению их работ в России. Так мы и делаем. Поскольку с литовской стороны никаких шагов по изменению той неприглядной ситуации не происходит", — сказал посол.



Дипломат рассказал, что показал Эйдукайтите все документы и ноты к МИД Литвы. "Если литовская сторона не даст нам работать с нашими захоронениями, что же мы будем смотреть, как они там разворачивают свою работу. Литовская сторона все это прекрасно знала", — отметил он.



В целом Удальцов положительно высказался об экспедиции "Миссия Сибирь" и выразил сожаление, что сложилась такая ситуация. Дипломат добавил, что в России участникам всегда оказывали помощь и хорошо относились в отличие от отношения к россиянам в Литве.



"Наши власти всегда на местах помогали, хорошо относились и способствовали их работе. Это совершенно несопоставимо с тем, что происходит с нами здесь. Плохо, что наши партнеры этого не поняли. Эта тупиковая ситуация создана литовскими политиками, она на их совести", — заключил он.



"Миссия Сибирь"



Проект "Миссия Сибирь" стартовал в 2006 году. Ежегодные экспедиции отправляются в Россию, где в течение двух недель приводят в порядок места захоронений литовцев в Сибири. За время проекта участие в нем приняли 250 молодых людей, а выразили готовность помогать более 13 тысяч граждан.



Прошлогоднюю "Миссию Сибирь" перенесли в Казахстан, так как меньше чем за месяц до планируемой экспедиции посольство России в Литве отказалось выдавать визы участникам миссии. Российский МИД назвал это вынужденными мерами.



Российское диппредставительство подчеркивало, что "патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве, которая имеет очевидный обвинительный контекст в адрес современной России". lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: ссыльные, запрет, волонтеры, Сибирь, посольство, миссия География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии