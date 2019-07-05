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Консерваторы обеспокоены намерениями уволить министров обороны и транспорта

Габриэлюс Ландсбергис


У оппозиционных литовских консерваторов вызывает обеспокоенность решение правящей коалиции передать ответственность за оборонную сферу находящейся под судом партии "Порядок и справедливость" (ПС), а внутренние дела и транспорт – Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей (ИАПЛ – СХС).

"То, что оборонная сфера с ее растущим финансированием, передается находящейся под судом за финансовые преступления партии, может дискредитировать даже национальные соглашения по обороне и вызвать у общества недоверие к этой важной сфере и необходимому финансированию. Не меньшую обеспокоенность вызывает намерение отдать Министерство внутренних дел, которому подчиняется погранохрана, партии "носителя" георгиевской ленточки Вальдемара Томашевского", – говорится в распространенном в пятницу заявлении лидера партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса.
Подписавшие в пятницу соглашение о правящей коалиции четыре партии договорились, что за оборонную сферу будет отвечать ПС, она делегирует своего кандидата в министры обороны, а МВД возглавит представитель ИАПЛ – СХС.

"Увы, видя обнародованный сегодня результат переговоров, приходится сожалеть, что Литвой еще год будет управлять коалиция утративших доверие и находящихся под судом партий, а министры, которые работали лучше других и демонстрировали самые высокие стандарты прозрачности – отправляются в отставку", – утверждает Г. Ландсбергис.

Он считает, что "аграрии" воспользовались случаем избавиться от министров, которые работали лучше других – от министра транспорта Рокаса Масюлиса и министра обороны Раймундаса Кароблиса.

"Мы надеемся, что вновь избранный президент Гитанас Науседа не опустит планку качества и прозрачности для партий и министров, которую высоко подняла президент Даля Грибаускайте, и не будет мириться с условиями, которые диктуют утратившие доверие общества и находящиеся под судом партии", – отметил Г. Ландсбергис.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, оппозиция, коалиция, ИАПЛ-СХС, критика, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 июля, 16:43

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