Консерваторы обеспокоены намерениями уволить министров обороны и транспорта 🔊 Воспроизвести Габриэлюс Ландсбергис



У оппозиционных литовских консерваторов вызывает обеспокоенность решение правящей коалиции передать ответственность за оборонную сферу находящейся под судом партии "Порядок и справедливость" (ПС), а внутренние дела и транспорт – Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей (ИАПЛ – СХС).



"То, что оборонная сфера с ее растущим финансированием, передается находящейся под судом за финансовые преступления партии, может дискредитировать даже национальные соглашения по обороне и вызвать у общества недоверие к этой важной сфере и необходимому финансированию. Не меньшую обеспокоенность вызывает намерение отдать Министерство внутренних дел, которому подчиняется погранохрана, партии "носителя" георгиевской ленточки Вальдемара Томашевского", – говорится в распространенном в пятницу заявлении лидера партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса. У оппозиционных литовских консерваторов вызывает обеспокоенность решение правящей коалиции передать ответственность за оборонную сферу находящейся под судом партии "Порядок и справедливость" (ПС), а внутренние дела и транспорт – Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей (ИАПЛ – СХС)."То, что оборонная сфера с ее растущим финансированием, передается находящейся под судом за финансовые преступления партии, может дискредитировать даже национальные соглашения по обороне и вызвать у общества недоверие к этой важной сфере и необходимому финансированию. Не меньшую обеспокоенность вызывает намерение отдать Министерство внутренних дел, которому подчиняется погранохрана, партии "носителя" георгиевской ленточки Вальдемара Томашевского", – говорится в распространенном в пятницу заявлении лидера партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса. Подписавшие в пятницу соглашение о правящей коалиции четыре партии договорились, что за оборонную сферу будет отвечать ПС, она делегирует своего кандидата в министры обороны, а МВД возглавит представитель ИАПЛ – СХС.



"Увы, видя обнародованный сегодня результат переговоров, приходится сожалеть, что Литвой еще год будет управлять коалиция утративших доверие и находящихся под судом партий, а министры, которые работали лучше других и демонстрировали самые высокие стандарты прозрачности – отправляются в отставку", – утверждает Г. Ландсбергис.



Он считает, что "аграрии" воспользовались случаем избавиться от министров, которые работали лучше других – от министра транспорта Рокаса Масюлиса и министра обороны Раймундаса Кароблиса.



"Мы надеемся, что вновь избранный президент Гитанас Науседа не опустит планку качества и прозрачности для партий и министров, которую высоко подняла президент Даля Грибаускайте, и не будет мириться с условиями, которые диктуют утратившие доверие общества и находящиеся под судом партии", – отметил Г. Ландсбергис. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, оппозиция, коалиция, ИАПЛ-СХС, критика, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии