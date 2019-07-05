Премьер Литвы на следующей неделе даст ответ, останется ли на посту после инаугурации

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что в следующий вторник даст ответ, останется ли на посту после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.
"Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве", – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквярнялис после подписания колиционного договора "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.
Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.
С. Сквярнялис подписал часть коалиционного договора о принципах формирования правительства.
Фамилия премьера не вписана в документ, хотя это было намечено в принятом более месяца назад меморандуме о планах формирования большинства.
Премьер сказал, что завершившиеся соглашением переговоры о правящей коалиции влияют на его его решение о дальнейшей судьбе в должности.
Он также заверил, что относительно будущего премьера "народ может быть спокоен".
"Сегодня подписано коалиционное соглашение, это значит, что есть большинство и будет стабильное правительство (...)", – сказал С. Сквярнялис.
"Персоны – вопрос второстепенный", – добавил он.
Премьер сказал, что незаменимых людей нет.
"Жизнь не стоит на месте, в любом случае правительство формируется, сейм формирует свое руководство, и работа идет", – сказал премьер.
С. Сквярнялис обещал уйти в отставку с должности после 12 июля, если проиграет президентские выборы. На них он остался третьим.
Он также заверил, что относительно будущего премьера "народ может быть спокоен".
"Сегодня подписано коалиционное соглашение, это значит, что есть большинство и будет стабильное правительство (...)", – сказал С. Сквярнялис.
"Персоны – вопрос второстепенный", – добавил он.
Премьер сказал, что незаменимых людей нет.
"Жизнь не стоит на месте, в любом случае правительство формируется, сейм формирует свое руководство, и работа идет", – сказал премьер.
С. Сквярнялис обещал уйти в отставку с должности после 12 июля, если проиграет президентские выборы. На них он остался третьим.