Премьер Литвы на следующей неделе даст ответ, останется ли на посту после инаугурации 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что в следующий вторник даст ответ, останется ли на посту после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.



"Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве", – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквярнялис после подписания колиционного договора "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.



Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.



С. Сквярнялис подписал часть коалиционного договора о принципах формирования правительства.



Фамилия премьера не вписана в документ, хотя это было намечено в принятом более месяца назад меморандуме о планах формирования большинства. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что в следующий вторник даст ответ, останется ли на посту после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы."Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве", – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквярнялис после подписания колиционного договора "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.С. Сквярнялис подписал часть коалиционного договора о принципах формирования правительства.Фамилия премьера не вписана в документ, хотя это было намечено в принятом более месяца назад меморандуме о планах формирования большинства. Премьер сказал, что завершившиеся соглашением переговоры о правящей коалиции влияют на его его решение о дальнейшей судьбе в должности.



Он также заверил, что относительно будущего премьера "народ может быть спокоен".



"Сегодня подписано коалиционное соглашение, это значит, что есть большинство и будет стабильное правительство (...)", – сказал С. Сквярнялис.



"Персоны – вопрос второстепенный", – добавил он.



Премьер сказал, что незаменимых людей нет.



"Жизнь не стоит на месте, в любом случае правительство формируется, сейм формирует свое руководство, и работа идет", – сказал премьер.



С. Сквярнялис обещал уйти в отставку с должности после 12 июля, если проиграет президентские выборы. На них он остался третьим. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, премьер, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС, срок полномочий География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии