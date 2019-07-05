Четыре литовские партии и премьер подписали договор о коалиции 🔊 Воспроизвести © DELFI / Andrius Ufartas



Лидеры "аграриев", "социал-трудовиков", партии "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) и премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу подписали договор о коалиции.



В соглашении оговорены будущая программа правящего большинства и распределение постов.



Согласно подписанному договору, "аграрии" делегируют представителей в министерства Финансов, Экологии, Социальной защиты и труда, Энергетики, Экономики и инноваций, Культуры, Здравоохранения, Науки, образования и спорта, а также Юстиции.



"Социал-трудовики" получили портфели министров иностранных дел и сельского хозяйства, ИАПЛ – СХС – портфели министров внутренних дел и транспорта и коммуникаций. Лидеры "аграриев", "социал-трудовиков", партии "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) и премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу подписали договор о коалиции.В соглашении оговорены будущая программа правящего большинства и распределение постов.Согласно подписанному договору, "аграрии" делегируют представителей в министерства Финансов, Экологии, Социальной защиты и труда, Энергетики, Экономики и инноваций, Культуры, Здравоохранения, Науки, образования и спорта, а также Юстиции."Социал-трудовики" получили портфели министров иностранных дел и сельского хозяйства, ИАПЛ – СХС – портфели министров внутренних дел и транспорта и коммуникаций. Представитель ПС возглавит Министерство обороны. На эту должность намечается предложить нынешнего члена сейма, но его фамилия пока не раскрывается.



ПС также будет частично отвечать за работу Министерства культуры, партия делегирует туда своего вице-министра.



Переговорщики коалиции также договорились относительно нескольких десятков изменений, связанных с социальной политикой, здравоохранением, борьбой с коррупцией.



В подписанном коалиционном соглашении намечено, что кандидатуру премьер-министра предлагает Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), а кандидатуру председателя сейма – Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП).



Председатель последней партии Гядиминас Киркилас в пятницу сообщил в сейме журналистам, что вопрос о недоверии нынешнему председателю сейма Викторасу Пранцкетису 15 июля будет решать совет ЛСКЗ. Только после этого, если будет принято решение отправить его в отставку, состоится голосование в сейме.



Еще во вторник после заседания президиума "социал-трудовиков" Г. Киркилас и лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис говорили, что в следующий вторник должно состояться голосование о недоверии В. Пранцкетису. Если он не будет отправлен в отставку, коалиционный договор будет недействительным.



Председатель "аграриев" Р. Карбаускис обещал уйти из власти в случае неудачи на выборах в этом году, но взялся за формирование нового большинства после поражения премьера С. Сквярнялиса на президентских выборах.



У коалиции четырех партий будет 76 голосов в сейме.



До президентских выборов действовала коалиция ЛСКЗ и ЛСДТП. Эти партии подписали соглашение о сотрудничестве с фракцией партии "Порядок и справедливость", а ИАПЛ – СХС часто поддерживала решения правящих. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии