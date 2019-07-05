Юбилеи проходят, а Пушкин - вечен! 🔊 Воспроизвести Как уже рассказывал "Обзор", 6 июня 2019 года в Вильнюсе, в Маркучяй, усадьбе, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича и где сейчас работает Литературный музей имени Пушкина, прошли торжества, посвящённые 220-летию со дня рождения великого русского поэта.



В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.



В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен. В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен. Директор музея Надежда Пет­раускене сказала, что в проводившемся в третий раз конкурсе переводов «Мой Александр Сергеевич Пушкин» приняли участие более 200 школьников со всей Литвы:



- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга.







Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Пушкин, Вильнюс, Маркучяй, день рождения, Маркучай, усадьба География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 99 раз Комментарии