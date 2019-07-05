Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии, история >> Юбилеи проходят, а Пушкин - вечен!

Юбилеи проходят, а Пушкин - вечен!

Как уже рассказывал "Обзор", 6 июня 2019 года в Вильнюсе, в Маркучяй, усадьбе, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича и где сейчас работает Литературный музей имени Пушкина, прошли торжества, посвящённые 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.

В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.
Директор музея Надежда Пет­раускене сказала, что в проводившемся в третий раз конкурсе переводов «Мой Александр Сергеевич Пушкин» приняли участие более 200 школьников со всей Литвы:

- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Пушкин, Вильнюс, Маркучяй, день рождения, Маркучай, усадьба
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 99 раз
добавлена сегодня, 5 июля, 19:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка