Юбилеи проходят, а Пушкин - вечен!

В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.
В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.
Директор музея Надежда Петраускене сказала, что в проводившемся в третий раз конкурсе переводов «Мой Александр Сергеевич Пушкин» приняли участие более 200 школьников со всей Литвы:
- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга.
Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"
- В этом году среди традиционных номинаций «Сочинение», «Творческая фотография», «Коллаж», «Рукоделие» были две номинации, удивившие своей активностью, - традиционный перевод произведений Пушкина на литовский, польский, белорусский, итальянский, английский и немецкий языки и даже на язык молодёжного сленга.
Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"