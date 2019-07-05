Зураб Пололикашвили: у Беларуси - отличная инфраструктура для туризма 🔊 Воспроизвести Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили считает, что у Беларуси имеется отличная инфраструктура для туризма. В этом он признался в беседе с журналистами в Минске после встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.



Фото из архива "Обзора"







- Господин Генеральный секретарь, в конце июня Вы встречались в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Что Вы можете сказать о прошедшей встрече? Как, с Вашей точки зрения, прошедшие II Европейские игры повлияют в целом на туризм в Беларуси?



- Прежде всего хочу поблагодарить господина Президента Беларуси за приглашение в столь важный и столь интересный момент для страны, как дни II Европейских игр, хочу сказать, что просто на высшем уровне проведены эти Игры, я сам за день до встречи с Президентом целый день был на объектах, успел посмотреть многие залы и всю их инфраструктуру, которая сама по себе очень хорошая. Я очень рад, что очень много болельщиков приехало на II Европейские игры, я, честно говоря, не ожидал, что их будет столько и уверен, что эти болельщики, когда вернутся в свои страны и в свои дома, расскажут, что происходит в Беларуси, а здесь происходит очень много чего интересного. - Прежде всего хочу поблагодарить господина Президента Беларуси за приглашение в столь важный и столь интересный момент для страны, как дни II Европейских игр, хочу сказать, что просто на высшем уровне проведены эти Игры, я сам за день до встречи с Президентом целый день был на объектах, успел посмотреть многие залы и всю их инфраструктуру, которая сама по себе очень хорошая. Я очень рад, что очень много болельщиков приехало на II Европейские игры, я, честно говоря, не ожидал, что их будет столько и уверен, что эти болельщики, когда вернутся в свои страны и в свои дома, расскажут, что происходит в Беларуси, а здесь происходит очень много чего интересного.



- Есть информация о том, что Белоруссия совместно с Всемирной туристской организацией, которую Вы возглавляете, готовит на будущий год некий туристический форум, посвященный в том числе и агротуризму. Что можете сказать по данному вопросу?



- Очень давно речь идет о том, что мы должны выходить из городов, из больших мегаполисов, и все мероприятия, которые мы будем проводить в будущем году, мы намерены проводить в регионах и Беларусь здесь - хороший пример того, как развивается агроэкотуризм.



И надеемся, что это мероприятие, которое мы вместе организуем, даст для Беларуси большую рекламу как для страны, в которой очень хорошо развит агроэкотуризм, для того, чтобы люди могли сюда приезжать, изучать природу и отдыхать.



К слову сказать, именно агроэкотуризм дает очень много рабочих мест под Минском, именно он задерживает многих людей на местах.



Учитывая все это, можно сказать, что всем нам предстоит очень интересная работа по подготовке масштабного мероприятия по организации туризма в регионах.



В Гродно. Фото из архива "Обзора"







- Анализировался ли Вашей организацией эффект, который получен от отмены виз Беларусью?



- Конечно, немногие страны, мы очень детально смотрим по данным вопросам на другие страны мира, не очень много стран, которые принимают без проблем туристов.



Мы также очень хотим посмотреть на то, какой результат получен в свете отмены виз для владельцев билетов на соревнования II Европейских игр. Будет еще подсчитываться, сколько людей приехало на данные Игры, сколько дней они оставались и потом уже сколько из них в долгосрочном периоде вернутся.



Проанализировав это, можно очень интересную статистику создать и посмотреть, какое влияние имеют подобного рода мега-события на туризм.



- С учетом того, что Вы сами из Грузии, скажите пожалуйста, анализировались ли какие-то перспективы развития туризма в Грузии в свете недавних форс-мажорных событий?



- Да, конечно. Сейчас я разговаривал с правительством Грузии, я думаю, что есть новые рынки, где Грузия должна активизироваться - больше такие рынки как Китай, арабские страны, там есть большие возможности, но будет очень трудно, конечно, в короткий период заменить пропорцию из Россию, но надеюсь, что скоро все восстановится и вернемся к позициям, на которых Грузия была в последние месяцы. Здесь - отличная инфраструктура, отличные люди и гостеприимство, которое дало возможность чувствовать как у себя в Грузии, очень удивило? и я уверен что все думают что такой же позитивный результат будет от туризма в дальнейшем, потому что опять- таки это II Европейские игры должны способствовать развитию туризма, потому как присутствие более чем 50-ти стран должно способствовать тому, чтобы туризм развивался - это интересно для туризма.- Очень давно речь идет о том, что мы должны выходить из городов, из больших мегаполисов, и все мероприятия, которые мы будем проводить в будущем году, мы намерены проводить в регионах и Беларусь здесь - хороший пример того, как развивается агроэкотуризм.И надеемся, что это мероприятие, которое мы вместе организуем, даст для Беларуси большую рекламу как для страны, в которой очень хорошо развит агроэкотуризм, для того, чтобы люди могли сюда приезжать, изучать природу и отдыхать.К слову сказать, именно агроэкотуризм дает очень много рабочих мест под Минском, именно он задерживает многих людей на местах.Учитывая все это, можно сказать, что всем нам предстоит очень интересная работа по подготовке масштабного мероприятия по организации туризма в регионах.- Конечно, немногие страны, мы очень детально смотрим по данным вопросам на другие страны мира, не очень много стран, которые принимают без проблем туристов.Мы также очень хотим посмотреть на то, какой результат получен в свете отмены виз для владельцев билетов на соревнования II Европейских игр. Будет еще подсчитываться, сколько людей приехало на данные Игры, сколько дней они оставались и потом уже сколько из них в долгосрочном периоде вернутся.Проанализировав это, можно очень интересную статистику создать и посмотреть, какое влияние имеют подобного рода мега-события на туризм.- Да, конечно. Сейчас я разговаривал с правительством Грузии, я думаю, что есть новые рынки, где Грузия должна активизироваться - больше такие рынки как Китай, арабские страны, там есть большие возможности, но будет очень трудно, конечно, в короткий период заменить пропорцию из Россию, но надеюсь, что скоро все восстановится и вернемся к позициям, на которых Грузия была в последние месяцы. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: Беларусь, туризм, Зураб Пололикашвили, инфраструктур География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 149 раз Комментарии