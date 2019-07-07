Стас Барецкий: фильм Брат-3 окупится за счет порносайтов 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: yandex.by







Недавнее отравление (или "отравление"?) продюсера Бари Алибасова для Стаса Барецкого стало поводом напомнить ещё раз о своей задумке снять фильм "Брат - 3". В нём для Бари Алибасова, по словам Стаса Барецкого, припасена роль продюсера, то есть новоявленный артист сыграет самого себя. Точнее - главного продюсера России!



О третьем "Брате" стали подзабывать, так что Барецкому приходится освежать память потенциальных зрителей и спонсоров всяческими способами.



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Съёмки фильма «Брат-3» шоумен и музыкант Стас Барецкий анонсировал в конце февраля 2019 года. Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Для производства картины, по его словам, уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год. К съёмкам, по его словам, планируется пригласить таких личностей, как Никита Джигурда и Марина Анисина, Сергей «Паук» Троицкий, киновед Александр Шпагин, блогеры VJLink и Хованский, недавно освободившийся из мест лишения свободы боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и другие не менее одиозные персонажи. * * *Съёмки фильма «Брат-3» шоумен и музыкант Стас Барецкий анонсировал в конце февраля 2019 года. Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Для производства картины, по его словам, уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год. К съёмкам, по его словам, планируется пригласить таких личностей, как Никита Джигурда и Марина Анисина, Сергей «Паук» Троицкий, киновед Александр Шпагин, блогеры VJLink и Хованский, недавно освободившийся из мест лишения свободы боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и другие не менее одиозные персонажи. Однако актеры один за другим стали отказываться от участия в фильме. Более того, член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обратить внимание на планы шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3" и не выдавать лицензию на прокат картины, если проект будет завершен.



Корреспондент "Обзора" поговорил в ту пору с самим Стасом Барецким, пытаясь выяснить, что же всё-таки происходит.



- Стас, многие неоднозначно и достаточно негативно отозвались о Вашем намерении снять фильм "Брат- 3". Интересно Ваше мнение, почему такая реакция?



- Что я могу сказать по данному поводу? Общественность меня вообще не интересует. Но не хочу здесь казаться отморозком каким-то, я никогда им не был, и казаться не хочу.



Балабанов, режиссер "Брата-1" и "Брата- ", я с ним общался тесно. И он в свое время брал у меня деньги для "Брата" третьего. В третьем "Брате" он хотел дать однозначный ответ для публики, потому что его просто задолбали с вопросом "В чем сила, брат?", как бы это ни звучало комично для кого-то.



Брал деньги не лично у меня, а у представителей ритуальных структур, потом когда Балабанов умер, то я решил, что, как говорят индусы, если человек умер, значит, ему надо в чем-то завидовать.



Мы здесь топчем землю в том плане, что нам немножко не повезло, что жизнь такая тяжелая штука.



Но простите меня: я остался должен денег инвесторам. С меня стали требовать деньги.



Деньги за Балабановский фильм.



Если кому-то нужно, я предоставлю документу, что Балабанов брал у меня деньги.



При личных наших беседах он рассказывал мне, что в "Брате-3" он отражал ситуацию "В чем сила, брат?".



- И идея съемок "Брата-3"?..



- Мне нужно вернуть деньги. Инвесторы, которые давали деньги, они потеряли счета и стали требовать деньги с меня.



Сейчас мне начнут говорить: "Как Вы собираетесь заработать деньги, если ваш фильм не купит ни один телеканал?"



Я знаю это. Я знаю, что наш фильм сейчас все унижают и начали уже козни строить, но я сейчас скажу, что фильм выйдет в любом случае - он выйдет на крутых торрентах, вплоть до порносайтов.



У меня есть подвязки с владельцами крутых порносайтов, и этот фильм соберет просмотры благодаря тому, что у нас будут в этом фильме порносцены. Но будет и фильм в общепринятом его понимании.



- То есть будут две разные версии фильма?



- Да, будут две. Одна будет очень пошлая, с матами и сексом жестким и даже с отрубанием голов монахам, и будет версия для продажи на телеканалы.



- В одном из своих интервью Вы говорили, что Никита Михалков Вас поддерживает...



- Да, мы связывались с ним, и Никите Сергеевичу идея понравилась, она всячески поддерживает эту идею.



- Вы собираетесь снимать фильм про 90-е годы?



- Мы собираемся снимать современный фильм, но с элементами 90-х. Жесть, разборки - поверьте, никуда это не делось, 90-е- существуют, но они завуалированы.



- Что с подбором актеров?



- Здесь не всё гладко. Известный Сухоруков на меня обиделся, что я ему предложил роль полицейского по фамилии Сухофруктов. Он прочитал сценарий: все гуд, но потом для СМИ начал заявлять что его обидели



Волочкова со мной подписала контракт, я перечислил предоплату, и они на СМИ говорят что не участвует. Раз так и раз Волочкова любит суды - давайте судиться.



Единственное условие Волочковой - "я хочу быть красивой". При предварительных переговорах я говорил ей: "Вас все женщины России любят".



Ее уважают за силу воли. Но как мне относиться к ее заявлениям? Я не Никита Михалков, у меня нет опыта такого, когда соглашаются, а потом отказываются? Что делать?



Джигурда сказал: "Да, круто, наконец-то мы покажем что такое наш кинематограф".



Я не понимаю, почему люди отказываются.



- А про блогеров Вы еще что-то ранее говорили.



- Блогеры будут сниматься. Хованский со своей командой позвонил мне, он сыграет трансгендера. Это не стёб, он согласился на эту роль. Он сказал: "Эта роль мне интересна своей глубиной"



Саша Спилберг - она сыграет саму себя.



Юрий Кузнецов, великий русский актер, сыграет авторитета по кличке wifi. Он будет сидеть в книжной лавке и раздавать заказы на отравление квартиры, на убийство людей. Он передает заказ мальчикам, которые согласны в это вписаться.



Я договорился с Иваном Ивановичем Краско, он будет играть следователя Краскова. Его по сценарию очень уважает низший состав полицейского управления, высший же пытается его сослать на пенсию. Происходит комическая драка между следователем Красковым и Вайфаем.



Будет бритая наголо девушка, "Братом" окажется она.



- Что в итоге с полицейским Сухофруктовым?



- Если Сухоруков откажется, играть буду я сам.



- Бюджет фильма?



- Миллион долларов. Назовите мне другой проект с миллионным состоянием!



- Вы рассказывали Вы, что будут особые костюмы. Портные откуда?



- Не из похоронного бизнеса.



- Где будут съемки?



- Первоначальные будут проходить в Московской области. Будет городок небольшой, там снимем человека, который помешан на качании, он туповатый - простой русский парень, его любит девушка, она неадекватная, к сожалению, а может быть, и к счастью, актриса она великолепная.



- В чем все-таки сила?



- В конце фильма скажу в чем сила. Меня вынуждают журналисты многое говорить. Давайте не буду рассказывать всем секреты.



- Не смущает, что будут отсутствовать профессиональные актеры?



- Будут профессиональные.



- Если проблемы с деньгами, то откуда возьмете?



- Друзья из похоронного бизнеса помогут. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: фильм, "Брат-3", Стас Барецкий — статья прочитана 202 раза Комментарии