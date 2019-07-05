На свободу выйдет первый пожизненно осужденный 🔊 Воспроизвести



В четверг Вильнюсский окружной суд сократил срок наказания приговоренному к пожизненному заключению Римасу Бражинскасу, который сможет выйти на волю через 5 лет.



Это первый случай сокращения срока пожизненного заключения осужденному, так как в этом году вступили в силу новые положения Уголовного кодекса.



В соответствии с принятыми Сеймом в марте этого года поправками, лицо, приговорённое к пожизненному заключению, может через 20 лет лишения свободы просить суд о пересмотре приговора. Оценив поведение осужденного, суд может назначить тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.



Эти поправки были приняты в ходе реализации решения Европейского суда по правам человека. В 2017 году Страсбургский суд констатировал, что Литва нарушила права приговорённых к пожизненному заключению лиц, лишая их реальной возможности выйти на свободу. В четверг Вильнюсский окружной суд сократил срок наказания приговоренному к пожизненному заключению Римасу Бражинскасу, который сможет выйти на волю через 5 лет.Это первый случай сокращения срока пожизненного заключения осужденному, так как в этом году вступили в силу новые положения Уголовного кодекса.В соответствии с принятыми Сеймом в марте этого года поправками, лицо, приговорённое к пожизненному заключению, может через 20 лет лишения свободы просить суд о пересмотре приговора. Оценив поведение осужденного, суд может назначить тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.Эти поправки были приняты в ходе реализации решения Европейского суда по правам человека. В 2017 году Страсбургский суд констатировал, что Литва нарушила права приговорённых к пожизненному заключению лиц, лишая их реальной возможности выйти на свободу. Суд удовлетворил представление Вильнюсского исправительного дома: Р.Бражинскас, отсидевший почти 29 лет на убийство, через пять лет сможет увидеть свободу.



Р.Бражинскас был осужден за убийство таксиста 29 декабря 1990 года, которое совершил вместе с Гядиминасом Наркявичюсом. Преступление Р.Бражинскасом было совершено в 18-летнем возрасте.



Убийцы таксиста закололи ножом и бросили в реку, но вскоре он поднялся на поверхность и был жив. Тогда сообщники задушили его шарфом и столкнули назад в реку.



Принимая решение, суд констатировал, что "осужденный признался в совершении преступления, сожалеет об этом, критически оценивает своё поведение, признаёт, что он совершил преступление по молодости и в связи с тогдашним образом жизни. Он говорит, что извлёк уроки из прошлого и больше их не повторит".



"У него имеются реалистичные и чёткие планы на будущее. Он не только настойчиво идёт к намеченной цели, но и может раздробить цели на более мелкие шаги, рассматривает возможные препятствия и альтернативы действиям", - сказано в постановлении суда.



Суд также констатировал, что Р.Бражинскас работает и "очень мотивирован на труд". Также был принят во внимание тот факт, что в 1993 году осужденный возместил ущерб родственникам своей жертвы.



В ходе отбывания наказания Р.Бражинскас окончил 12 классов, обучался на факультете социальной коммуникации Университета педагогических наук и закончил три курса.



В Литве имеется более ста заключённых, приговорённых к пожизненному заключению. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, сроки, осужденные География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии