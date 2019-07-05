Избирательная акция поляков Литвы присоединится к правящей коалиции 🔊 Воспроизвести



Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) приняла решение подписать договор о правящей коалиции.



Об этом сообщил журналистам в сейме после заседания президиума ИАПЛ – СХС председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.



"Решение позитивное. Мы подпишем соглашение о коалиции", – сказал он.



В. Томашевский сообщил, что им достались министерства внутренних дел и транспорта. Кандидатов в министров у партии якобы пока нет. Председатель ИАПЛ – СХС не ответил на вопрос, устраивает ли их работа министров, которые сейчас возглавляют эти министерства.



"Мы не анализировали эту ситуацию, это следующий этап", – сказал В. Томашевский.



По его словам, кандидаты в министры станут известны после вступления в должность нового президента. Лидер партии добавил, что у ИАПЛ – СХС будут подходящие кандидаты в министры. Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ – СХС) приняла решение подписать договор о правящей коалиции.Об этом сообщил журналистам в сейме после заседания президиума ИАПЛ – СХС председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский."Решение позитивное. Мы подпишем соглашение о коалиции", – сказал он.В. Томашевский сообщил, что им достались министерства внутренних дел и транспорта. Кандидатов в министров у партии якобы пока нет. Председатель ИАПЛ – СХС не ответил на вопрос, устраивает ли их работа министров, которые сейчас возглавляют эти министерства."Мы не анализировали эту ситуацию, это следующий этап", – сказал В. Томашевский.По его словам, кандидаты в министры станут известны после вступления в должность нового президента. Лидер партии добавил, что у ИАПЛ – СХС будут подходящие кандидаты в министры. "Люди у нас есть. В Министерстве транспорта у нас были свои представители на должности вице-министров, МВД – министерство администрации, самоуправления. Вы прекрасно понимаете, что в этой области мы сильны", – сказал В. Томашевский.



Он также сказал, что практически все предложения партии для Плана мер по проведению в жизнь правительственной программы были приняты.



У ИАПЛ – СХС восемь представителей в сейме.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры об этом вели "аграрии", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость" и ИАПЛ – СХС. У этих четырех партий в сейме 76 голосов.



Подписать коалиционный договор планируется в пятницу. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии