Загрузка... Клайпедский вокзал ждёт перемен 🔊 Воспроизвести



Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) рассматривают возможность реконструкции главного железнодорожного вокзала в Клайпеде, чтобы адаптировать его для других целей. Для этого будет подготовлено технико-экономическое обоснование.



Планы реорганизации станции связаны с одним из почти 20 условий городских властей порту - сократить грузопотоки через центральный железнодорожный вокзал и городские пути. Эти условия были подняты при подготовке Генерального плана порта, предусматривающего строительство внешнего глубоководного порта в Мелнраге.



"Мы рассматриваем возможность трансформации территории Клайпедского вокзала. Мы намерены провести технико-экономическое обоснование, цель которой - оценить потенциал развития этой территории", - сказал Мартинас Бурба, пресс-секретарь Lietuvos gelezinkeliai. Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) рассматривают возможность реконструкции главного железнодорожного вокзала в Клайпеде, чтобы адаптировать его для других целей. Для этого будет подготовлено технико-экономическое обоснование.Планы реорганизации станции связаны с одним из почти 20 условий городских властей порту - сократить грузопотоки через центральный железнодорожный вокзал и городские пути. Эти условия были подняты при подготовке Генерального плана порта, предусматривающего строительство внешнего глубоководного порта в Мелнраге."Мы рассматриваем возможность трансформации территории Клайпедского вокзала. Мы намерены провести технико-экономическое обоснование, цель которой - оценить потенциал развития этой территории", - сказал Мартинас Бурба, пресс-секретарь Lietuvos gelezinkeliai. По его словам, в ближайшее время планируется объявить конкурс для организаторов исследования.



Главный Клайпедский вокзал занимает площадь 41 га. На вокзале, расположенном недалеко от центра города, находится "горка" распределения грузов, депо по ремонту локомотивов, АЗС, пассажирский вокзал, административные здания.



Предполагается, что в будущем вся связанная с этой территорией инфраструктура будет вытеснена из этого района, останется только пассажирский вокзал ​и небольшое количество груза. Помимо этой станции, в Клайпеде есть ещё железнодорожная станция Драугистес и полустанок Пауостис.



Lietuvos gelezinkeliai планирует в течение 5-10 лет модернизировать и территорию Вильнюсского вокзала: соединить железнодорожный и автобусный вокзалы, перенести сюда головной офис компании, построить коммерческие объекты. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: реконструкция, жд, вокзал География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 160 раз Комментарии