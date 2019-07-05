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В Вильнюсе открылся первый отель Hilton



В центре Вильнюса в пятницу состоялось открытие первого отеля международной сети Hilton - Hilton Garden Inn. Он является является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live square. Стоимость проекта - 49 млн евро.

Глава компании Eika Домас Даргис сказал, что Live Square - самый большой, самый сложный и самый длинный проект Eika.

Аугустинас Бараускас, генеральный директор гостиничного оператора Apex Alliance, говорит, что отель в Вильнюсе станет примером для инвесторов.

Представители Hilton уже сейчас утверждаютт, что этот отель послужит примером другим инвесторам, которые собираются инвестировать "в имя Hilton Garden Inn, и они будут показывать именно этот отель", - сказал он.

Hilton Hilton Inn, первый международный отель в международной сети Hilton, был открыт в центре Вильнюса в пятницу. Он является застройщиком Eika с 49 миллионами евро. Доля торгово-жилого комплекса "Живая площадь" составляет 10 миллионов евро.
По словам главы отеля Тадаса Эвалтаса, отель более ориентирован на деловых клиентов, но им заинтересовались и туристы.

"Наш отель является бизнес-отелем, и нашими основными гостями будут гости-бизнесмены, но сегодня мы отмечаем, что отелем очень заинтересовались и туристы выходного дня", - сказал Т.Эвалтас в пятницу журналистам.

В здании имеется 164 номера, тренажёрный зал, ресторан, конференц-центр.

Ещё один отель Hilton в Вильнюсе строит концерн Vičiūnų grupė - в Double Tree by Hilton застройщик планирует инвестировать 30 млн евро.
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BNS
Категории: экономика, общество, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: инвестиции, открытие, отель, Hilton
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 5 июля, 17:30

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