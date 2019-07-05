В Куршском заливе продолжается поиск капитана затонувшего куренаса 🔊 Воспроизвести



В пятницу литовские пожарные-спасатели в Куршском заливе продолжили поиски капитана затонувшей парусной деревянной рыбацкой плоскодонной лодки (куренаса) Ромалдаса Адомавичюса.



"Скоро на месте события начнут поиски два катера пожарных", - сказал BNS Вайдас Масиляускас, начальник Клайпедского отделения Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС).



По его словам, в четверг близ деревни Штурмай с воздуха была замечена что-то тёмное в воде, но найти это было невозможно из-за сильного волнения, поэтому поиски продолжатся в пятницу.



Пожарным в поисках добровольно помогает аэроклуб Шилуте: их самолёт и заметил тёмный объект в воде.



"Тело это или доска - трудно сказать, потому что там было волнение", - сказал представитель пожарных. В пятницу литовские пожарные-спасатели в Куршском заливе продолжили поиски капитана затонувшей парусной деревянной рыбацкой плоскодонной лодки (куренаса) Ромалдаса Адомавичюса."Скоро на месте события начнут поиски два катера пожарных", - сказал BNS Вайдас Масиляускас, начальник Клайпедского отделения Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС).По его словам, в четверг близ деревни Штурмай с воздуха была замечена что-то тёмное в воде, но найти это было невозможно из-за сильного волнения, поэтому поиски продолжатся в пятницу.Пожарным в поисках добровольно помогает аэроклуб Шилуте: их самолёт и заметил тёмный объект в воде."Тело это или доска - трудно сказать, потому что там было волнение", - сказал представитель пожарных. Поиски проводятся примерно вокруг места, где в среду была найдена сумка Адомавичюса.



В среду днём ​​между Прейлой и Штурмай в Куршском заливе было обнаружено перевернувшееся судёнышко. После того как ветер на море стихнет, о нём должен позаботиться Морской музей, которому и принадлежит лодка.



Музейная парусная деревянная рыбацкая лодка (куренас) затонула во вторник. Два члена экипажа были спасены, но капитана, гл. музейного сотрудника, историка Р.Адомавичюса найти не удалось. Он всё ещё считается пропавшим без вести.



Оба выживших носили спасательные жилеты, а Адомавичюс ходил без него.



Один из членов экипажа пытался спасти капитана, бросив ему спасательный буй, но капитан не поймал его и быстро исчез в волнах.



Шторм начался, когда куренас уже плыл по Куршскому заливу. Во вторник скорость ветра на побережье составляла от 15 до 17 метров в секунду, при порывах - до 20 метров в секунду, но судоходство в порту не было ограничено. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: Куршский залив, поиски, лодка, капитан География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии