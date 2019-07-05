В воздушном пространстве Литвы - стабильное движение 🔊 Воспроизвести



В первой половине этого года в воздушном пространстве Литвы было выполнено примерно такое же количество рейсов, как и в прошлом году, сообщила государственное предприятие Oro navigacija.



В этом году было обслужено 126,3 тыс., а в прошлом году за аналогичный период - 126,4 тыс. рейсов.



"Показатели первого полугодия очень похожи на прошлогодние, пропускная способность воздушного пространства обеспечена (...). В первой половине 2018 года зафиксирован рекордный рост в 11%, что побудило нас предпринять различные шаги по увеличению пропускной способности воздушного пространства за счёт введения дополнительного сектора управления полётами. Большинство рейсов, 918, пришлось обслуживать 22 июня этого года", - сказал Миндаугас Густис, генеральный директор Oro navigacija. В первой половине этого года в воздушном пространстве Литвы было выполнено примерно такое же количество рейсов, как и в прошлом году, сообщила государственное предприятие Oro navigacija.В этом году было обслужено 126,3 тыс., а в прошлом году за аналогичный период - 126,4 тыс. рейсов."Показатели первого полугодия очень похожи на прошлогодние, пропускная способность воздушного пространства обеспечена (...). В первой половине 2018 года зафиксирован рекордный рост в 11%, что побудило нас предпринять различные шаги по увеличению пропускной способности воздушного пространства за счёт введения дополнительного сектора управления полётами. Большинство рейсов, 918, пришлось обслуживать 22 июня этого года", - сказал Миндаугас Густис, генеральный директор Oro navigacija. В этом году осталась без изменений пятёрка крупнейших пользователей воздушного пространства Литвы : латвийская авиакомпания Air Baltic, финская Finland, Аэрофлот (Россия), Lufthansa (Германия) и ирландская Ryanair.



Сохранилась стабильной структура как транспортных потоков (терминальные рейсы составляли 25% от всех обслуживаемых рейсов, транзитные - 75%), так и количества рейсов - в первом полугодии этого года было обслужено 32,4 тыс. терминальных и 95 тыс. транзитных рейсов.



В первой половине 2019-го транзитом через воздушное пространство Литвы чаще всего летали самолёты между российской столицей и другими городами этой страны, а также между столицей России и крупнейшими аэропортами Западной Европы. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Oro navigacija, аэропорты, авиарейсы География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии