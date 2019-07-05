ЕСС стал на сторону Литвы в деле ограничения российского телевидения 🔊 Воспроизвести Здание Европейского суда справедливости



Европейский суд справедливости (ЕСС) объявил в четверг, что Литва не нарушила законы Сообщества, за разжигание ненависти ограничивая российское телевизионное вещание .



"Базируясь на основах общественного порядка, таких как борьба с разжиганием ненависти, государство-член может наложить обязательство временно транслировать или ретранслировать телевизионную программу другого государства-члена только в телевизионных пакетах, распространяемых за дополнительную плату", - указал суд в Люксембурге.



Дело попало в суд ЕС после того как в 2016 году по решению литовских властей оператора NTV Mir Lithuania обязали перейти на пакеты платного телевидения.



Затем Комиссия Литовского радио и телевидения обнаружила, что по российскому телевидению была распространена ложная информация о коллаборационизме литовцев и латышей в Холокосте, а также навязывается мысль, будто власти стран Балтии угрожают русскоязычному меньшинству.



После получения разъяснения суда ЕСС решение по делу будет принято Вильнюсским окружным административным судом. Европейский суд справедливости (ЕСС) объявил в четверг, что Литва не нарушила законы Сообщества, за разжигание ненависти ограничивая российское телевизионное вещание ."Базируясь на основах общественного порядка, таких как борьба с разжиганием ненависти, государство-член может наложить обязательство временно транслировать или ретранслировать телевизионную программу другого государства-члена только в телевизионных пакетах, распространяемых за дополнительную плату", - указал суд в Люксембурге.Дело попало в суд ЕС после того как в 2016 году по решению литовских властей оператора NTV Mir Lithuania обязали перейти на пакеты платного телевидения.Затем Комиссия Литовского радио и телевидения обнаружила, что по российскому телевидению была распространена ложная информация о коллаборационизме литовцев и латышей в Холокосте, а также навязывается мысль, будто власти стран Балтии угрожают русскоязычному меньшинству.После получения разъяснения суда ЕСС решение по делу будет принято Вильнюсским окружным административным судом. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, программы, ЕСС География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии