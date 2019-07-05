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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ЕСС стал на сторону Литвы в деле ограничения российского телевидения
Европейский суд справедливости (ЕСС) объявил в четверг, что Литва не нарушила законы Сообщества, за разжигание ненависти ограничивая российское телевизионное вещание .
"Базируясь на основах общественного порядка, таких как борьба с разжиганием ненависти, государство-член может наложить обязательство временно транслировать или ретранслировать телевизионную программу другого государства-члена только в телевизионных пакетах, распространяемых за дополнительную плату", - указал суд в Люксембурге.
Дело попало в суд ЕС после того как в 2016 году по решению литовских властей оператора NTV Mir Lithuania обязали перейти на пакеты платного телевидения.
Затем Комиссия Литовского радио и телевидения обнаружила, что по российскому телевидению была распространена ложная информация о коллаборационизме литовцев и латышей в Холокосте, а также навязывается мысль, будто власти стран Балтии угрожают русскоязычному меньшинству.
После получения разъяснения суда ЕСС решение по делу будет принято Вильнюсским окружным административным судом.
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, программы, ЕСС
География: Литва
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