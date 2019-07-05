Партии планируют подписать коалиционное соглашение, ожидают ответа ИАПЛ 🔊 Воспроизвести



"Крестьяне", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы (ИАПЛ) планируют в пятницу подписать соглашение о правящей коалиции.



Все партии, за исключением Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, заявили, что они больше не видят препятствий для заключения соглашения.



Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что соглашение должно быть подписано в Сейме в 14.00.



Политик BNS подтвердил, что партнёры по коалиции получат около пяти из 14 министерских портфелей.



Председатель ИАПЛ Вальдемар Томашевский утверждает, что в пятницу, за два часа до подписания контракта, партия ещё будет решать, входить ли ей в правящее большинство. "Крестьяне", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы (ИАПЛ) планируют в пятницу подписать соглашение о правящей коалиции.Все партии, за исключением Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, заявили, что они больше не видят препятствий для заключения соглашения.Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что соглашение должно быть подписано в Сейме в 14.00.Политик BNS подтвердил, что партнёры по коалиции получат около пяти из 14 министерских портфелей.Председатель ИАПЛ Вальдемар Томашевский утверждает, что в пятницу, за два часа до подписания контракта, партия ещё будет решать, входить ли ей в правящее большинство. "(Мы определимся), стоит ли нам участвовать в формировании коалиции или заканчиваем этот этап", - сказал Томашевский.



Он утверждал, что в ходе переговоров шла речь о возможности "полякам" возглавить министерства транспорта и коммуникаций, а также внутренних дел.



В.Томашевский сказал, что партии удалось включить в коалиционное соглашение "практически все" свои предложения.



Председатель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис сказал BNS, что его партия готова подписать соглашение.



По его словам, партии может достаться портфель министра сельского хозяйства или министра обороны.



Андрюс Палёнис, староста фракции Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ), заявил, что "социал-трудовики" тоже подпишут соглашение.



По его словам, этой партии должны быть отданы посты министров сельского хозяйства и иностранных дел, кроме того, они будут иметь право делегировать своего члена на пост вице-министров социальной защиты и труда.



До сих пор нет ясности в отношении позиции спикера Сейма, но в подписанном месяц назад меморандуме коалиции указывалось, что эту должность получат "социал-трудовики". Однако спикер парламента Викторас Пранцкетис отказывается подать в отставку, а потому в парламенте планируется в следующий вторник провести голосование за его отставку.



Р. Карбаускис заявил, что если отставка президента Сейма не удастся, коалиционное соглашение будет считаться недействительным.



Участники переговоров по коалиции также договорились о нескольких десятках изменений, касающихся социальной политики, здравоохранения и борьбы с коррупцией.



Создание новой коалиции было инициировано после президентских выборов, несмотря на то, что лидер "крестьян" Р.Карбаускис обещал выйти из правительства, если его партия проиграет выборы в этом году. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии