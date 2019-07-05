В Польше начали розыск свидетелей геноцида против поляков со стороны ОУН-УПА 🔊 Воспроизвести



Польский Институт национальной памяти заявил о проведении расследования по делу «преступлений геноцида, совершенных на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА». Об этом пишет пресс-служба посольства Польши в Украине, сообщает



Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, расследует убийства нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, а также случаи физического, психического издевательства над поляками. Обозначенные репрессии, по данным Института национальной памяти Польши, несли угрозу физического уничтожения поляков или заставляли покидать их дома и бежать с территории Волынского воеводства.



«Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией», — сообщили в посольстве. Польский Институт национальной памяти заявил о проведении расследования по делу «преступлений геноцида, совершенных на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА». Об этом пишет пресс-служба посольства Польши в Украине, сообщает zaodessu.com.ua Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, расследует убийства нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, а также случаи физического, психического издевательства над поляками. Обозначенные репрессии, по данным Института национальной памяти Польши, несли угрозу физического уничтожения поляков или заставляли покидать их дома и бежать с территории Волынского воеводства.«Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией», — сообщили в посольстве. zaodessu.com.ua Категории: чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: ОУН-УПА, геноцид, поляки — статья прочитана 76 раз Комментарии