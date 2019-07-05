В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба 🔊 Воспроизвести Фото: МЧС



Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 20. Тысячи разрушенных домов, людей, оставшихся без крова и миллиард рублей, в который обойдется восстановление катастрофа. Ливни ливнями, но что происходило с гидротехническими сооружениями? Судя по всему, виновата не только погода, но и пресловутый «человеческий фактор». Новую дамбу в Тулуне построили в 2008 году. Местные начальники отчитались: она спасет город от наводнений на сто лет.



Хронология затопления населенных пунктов Иркутской области включает не только спровоцированный сильными дождями выход рек из берегов, но и аварии на не справившихся со своими функциями гидротехнических сооружениях (ГТС).



Все началось с дождевых паводков 27 июня, 28 июня прорвало защитную дамбу на реке Ия в городе Тулун, а 29 июня напора воды не выдержала дамба на реке Ока (притоке Ангары). Мы выяснил, что муниципальные власти, ответственные за эксплуатацию этих ГТС, не предоставили декларацию безопасности одной из дамб. Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 20. Тысячи разрушенных домов, людей, оставшихся без крова и миллиард рублей, в который обойдется восстановление катастрофа. Ливни ливнями, но что происходило с гидротехническими сооружениями? Судя по всему, виновата не только погода, но и пресловутый «человеческий фактор». Новую дамбу в Тулуне построили в 2008 году. Местные начальники отчитались: она спасет город от наводнений на сто лет.Хронология затопления населенных пунктов Иркутской области включает не только спровоцированный сильными дождями выход рек из берегов, но и аварии на не справившихся со своими функциями гидротехнических сооружениях (ГТС).Все началось с дождевых паводков 27 июня, 28 июня прорвало защитную дамбу на реке Ия в городе Тулун, а 29 июня напора воды не выдержала дамба на реке Ока (притоке Ангары). Мы выяснил, что муниципальные власти, ответственные за эксплуатацию этих ГТС, не предоставили декларацию безопасности одной из дамб.



Скудные подробности прорыва двух дамб в Иркутской области в новостях о паводке не давали представления о том, насколько серьезны аварии на этих ГТС. О самих дамбах информацию удалось найти лишь в документе МЧС под названием «Перечень объектов, имеющих гидротехнические сооружение, поднадзорные Ростехнадзору и подлежащие декларированию безопасности, и график предоставления деклараций безопасности в 2019 году».



В списке числится защитная дамба (г. Тулун, дамба на р. Ия). Ее собственником (эксплуатирующей организацией) является Муниципальное учреждение «Администрация городского округа Муниципального образования – «город Тулун». В графе «Срок представления декларации безопасности ГТС» значится март 2019 года.



Под номером 646 перечня имеется информация о дамбе в Куйтунским районе, на расстоянии 7,5 км на Северо-Запад от села Алкин. Собственник - Администрация Алкинского сельского поселения. Срок представления декларации безопасности ГТС – ноябрь 2019 года.



Поскольку срок предоставления документов для Тулунской дамбы уже прошел, мы попытались найти отчетность в открытом доступе. Как выяснилось, еще в январе 2018-год администрация городского округа мунобразования Тулун провела конкурс на «Изготовление декларации безопасности гидротехнического сооружения защитной дамбы на реке Ия» на сумму контракта в 470 950 рублей. Срок исполнения госзаказа — январь 2019 года, а выиграл аукцион (другие участники тоже были) «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность», находящийся в Москве. Мы связались с исполнителем. Как сообщил руководитель Центра специальных проектов «Промтехбезопасности» Геннадий Косенко, фирма контракт не выполнила. Однако не по своей вине. «Все вопросы к Администрации. Они нам не предоставили исходной документации, что предусмотрено контрактом», - сказал Косенко.



Замдиректора «Промтехбезопасности» Александр Малахов пояснил, что изготовление декларации безопасности - «это бумажный вид работы», а на месте работают подрядчики. «Один из этапов подготовки декларации — составление акта предекларационного обследования, им занимается комиссия, в состав которой входят экплуатирующие организации — Ростехнадзор, МЧС и представители экспертной организации, которых мы привлекаем. Они проводят акт визуального состояния, не более. Ничего не бурят», - сказал Малахов. Собственно, ничего этого, как следует из нашего разговора, в рамках госконтракта сделано не было.



Таким образом, можно предположить, что дамбы пали не только в результате удара стихии, но и в результате пресловутого «человеческого фактора»: не проведения в срок соответствующих проверок. Впрочем, проблема касается не только двух конкретных дамб, но и вообще российских ГТС: они не соответствуют современным климатическим условиям.



Дамба — это вид гидротехнического сооружения, которое устанавливается вдоль рек (в отличие от плотины, строящейся поперек). Они могут быть грунтовыми, земляными, каменными, бетонными. Защитная дамба как вид (именно такая стоит в Тулуне) предназначена для защиты низменностей в долинах рек.



«Причина прорыва дамб — поднявшийся уровень воды в реках. Вопрос в другом: почему людям разрешили строить дома так близко к Ангаре», - недоумевает руководитель общественной организации «Плотина - Нет!» Александр Колотов. По его словам, до последнего времени уровень Байкала (Ангара вытекает из него) был экстремально низким. «Теперь он поднимается, и если так будет продолжаться, крупнейшие ГЭС будут сбрасывать воду, однако этого не хватит, чтобы спасти местность от затоплений. У нас все плотины и дамбы построены с учетом старых климатических циклов, которые поменялись из-за глобального потепления, - добавляет наш собеседник, - В Европе уже давно применяются нормы адаптации ГТС к новым климатическим условиям. Если государство и владельцы ГЭС не займутся разработкой и внедрением норм адаптации, в опасности окажутся дома, построенные за последние 20-25 лет».



Автор: Инна Деготькова для Как оказалось, дамба в Тулуне была построена относительно недавно, в 2008 году. Поводом для строительства стали наводнения в тех краях в 2006-м. Район вошел в федеральную программу «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии», на которую было выделено 18 млн рублей. Берега реки Ия тогда укрепили, построили гидротехнический узел, а тогдашний мэр города Николай Пивень и директор предприятия «Ремонт зданий и сооружений» Николай Болотов отчитались на камеры: «Дамба спасет Тулун от наводнений на 100 лет». Они ошиблись с прогнозом на 90 лет.Скудные подробности прорыва двух дамб в Иркутской области в новостях о паводке не давали представления о том, насколько серьезны аварии на этих ГТС. О самих дамбах информацию удалось найти лишь в документе МЧС под названием «Перечень объектов, имеющих гидротехнические сооружение, поднадзорные Ростехнадзору и подлежащие декларированию безопасности, и график предоставления деклараций безопасности в 2019 году».В списке числится защитная дамба (г. Тулун, дамба на р. Ия). Ее собственником (эксплуатирующей организацией) является Муниципальное учреждение «Администрация городского округа Муниципального образования – «город Тулун». В графе «Срок представления декларации безопасности ГТС» значится март 2019 года.Под номером 646 перечня имеется информация о дамбе в Куйтунским районе, на расстоянии 7,5 км на Северо-Запад от села Алкин. Собственник - Администрация Алкинского сельского поселения. Срок представления декларации безопасности ГТС – ноябрь 2019 года.Поскольку срок предоставления документов для Тулунской дамбы уже прошел, мы попытались найти отчетность в открытом доступе. Как выяснилось, еще в январе 2018-год администрация городского округа мунобразования Тулун провела конкурс на «Изготовление декларации безопасности гидротехнического сооружения защитной дамбы на реке Ия» на сумму контракта в 470 950 рублей. Срок исполнения госзаказа — январь 2019 года, а выиграл аукцион (другие участники тоже были) «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность», находящийся в Москве. Мы связались с исполнителем. Как сообщил руководитель Центра специальных проектов «Промтехбезопасности» Геннадий Косенко, фирма контракт не выполнила. Однако не по своей вине. «Все вопросы к Администрации. Они нам не предоставили исходной документации, что предусмотрено контрактом», - сказал Косенко.Замдиректора «Промтехбезопасности» Александр Малахов пояснил, что изготовление декларации безопасности - «это бумажный вид работы», а на месте работают подрядчики. «Один из этапов подготовки декларации — составление акта предекларационного обследования, им занимается комиссия, в состав которой входят экплуатирующие организации — Ростехнадзор, МЧС и представители экспертной организации, которых мы привлекаем. Они проводят акт визуального состояния, не более. Ничего не бурят», - сказал Малахов. Собственно, ничего этого, как следует из нашего разговора, в рамках госконтракта сделано не было.Таким образом, можно предположить, что дамбы пали не только в результате удара стихии, но и в результате пресловутого «человеческого фактора»: не проведения в срок соответствующих проверок. Впрочем, проблема касается не только двух конкретных дамб, но и вообще российских ГТС: они не соответствуют современным климатическим условиям.Дамба — это вид гидротехнического сооружения, которое устанавливается вдоль рек (в отличие от плотины, строящейся поперек). Они могут быть грунтовыми, земляными, каменными, бетонными. Защитная дамба как вид (именно такая стоит в Тулуне) предназначена для защиты низменностей в долинах рек.«Причина прорыва дамб — поднявшийся уровень воды в реках. Вопрос в другом: почему людям разрешили строить дома так близко к Ангаре», - недоумевает руководитель общественной организации «Плотина - Нет!» Александр Колотов. По его словам, до последнего времени уровень Байкала (Ангара вытекает из него) был экстремально низким. «Теперь он поднимается, и если так будет продолжаться, крупнейшие ГЭС будут сбрасывать воду, однако этого не хватит, чтобы спасти местность от затоплений. У нас все плотины и дамбы построены с учетом старых климатических циклов, которые поменялись из-за глобального потепления, - добавляет наш собеседник, - В Европе уже давно применяются нормы адаптации ГТС к новым климатическим условиям. Если государство и владельцы ГЭС не займутся разработкой и внедрением норм адаптации, в опасности окажутся дома, построенные за последние 20-25 лет».Автор: Инна Деготькова для МК mk.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Иркутск, наводнение, ущерб, погибшие География: Россия — статья прочитана 156 раз Комментарии