Можно ли убить мячом и почему игроки стонут? Неловкие вопросы о теннисе

Как выглядит "Большой шлем"?



Добиться "Большого шлема" - главная цель всех теннисистов, но надеть его на голову не получится - приз этот чисто символический. К турнирам "Большого шлема" относят четыре главных турнира или, как их еще называют, мэйджора - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), Уимблдон и Открытый чемпионат США (US Open). В Лондоне стартовал Уимблдон, один из главных теннисных турниров в мире. По случаю его начала Би-би-си объясняет, почему игроки стонут во время ударов, можно ли убить теннисным мячом и как перерывы для посещения туалета используют для давления на соперника.Добиться "Большого шлема" - главная цель всех теннисистов, но надеть его на голову не получится - приз этот чисто символический. К турнирам "Большого шлема" относят четыре главных турнира или, как их еще называют, мэйджора - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), Уимблдон и Открытый чемпионат США (US Open).



Чтобы выиграть календарный "Большой шлем", необходимо в течение одного календарного года одержать победу на каждом соревновании. Сделать это чрезвычайно трудно - ни в одиночном, ни в парном разряде такого не происходило уже десятки лет. Род Лейвер - последний, кто добивался этого из мужчин, - достиг успеха еще в 60-е годы прошлого века. Штеффи Граф в 1988 году стала последней на данный момент теннисисткой, которая выиграла все главные старты за год.



Австралийский теннисист Род Лейвер - единственный, кто дважды выигрывал календарный "Большой шлем"



Существует и так называемый карьерный "Большой шлем" - чтобы получить его, надо выиграть каждый из четырех турниров хотя бы раз в жизни. У женщин за последние 30 лет это удалось только Серене Уильямс и Марии Шараповой. У мужчин - Джоковичу, Федереру, Надалю и Андре Агасси.



Что значат все эти полосы на площадке?



Теннисная площадка называется кортом. Сначала разберемся с "полосами" по бокам площадки - их еще называют "коридоры". Они используются только в парном теннисе, когда с каждой стороны сетки стоят по два теннисиста. Размер корта для такой игры - больше, чем для одиночного тенниса, и коридоры фиксируют его границы.



То есть, если игрок отправляет мяч в эту зону в одиночной игре, это считается аутом, и его соперник набирает очко.







Два больших прямоугольника, которые расположены с каждой стороны сетки, называются "квадратами". Каждый из них фиксирует границы зоны, куда игрок должен попасть при подаче.



Почему у кортов разный цвет?



Цвет корта зависит от его покрытия. В начале и конце сезона игроки обычно играют на твердом покрытии, которое называется "хард". Весной приходит сезон грунта (красной глины), летом проводятся турниры, которые играются на траве - Уимблдон самый известный из них. Травяное покрытие считается старейшим из всех.



GETTY IMAGES



Играть на грунте придумали британские игроки братья Уильям и Эрнест Реншоу - отдыхая на юге Франции, они поняли, что для газона там слишком жарко, и нашли альтернативу.



Покрытия площадок отличаются по своим характеристикам. Например, отскок мяча от травы - быстрый и высокий, розыгрыши на травяных турнирах обычно очень короткие. Грунтовые корты - "медленные", для соревнований на таких покрытиях характерны продолжительные обмены ударами.







Хорошие теннисисты стабильно выступают на любых покрытиях, но даже у лучших из них есть свои предпочтения. Например, Новак Джокович, первая ракетка мира, больше всего любит хард. Рафаэль Надаль лучше всего выступает на грунте, а Серена Уильямс предпочитает травяные корты.



Почему в теннисе такой странный счет?



Разобраться в теннисном счете с первой попытки действительно сложно. Каждая игра состоит из нескольких партий - сетов (у мужчин их максимальное число достигает пяти, у женщин - трех).



В свою очередь, партии состоят из геймов, для победы в сете обычно достаточно выиграть шесть из них. Каждый гейм - это серия из нескольких розыгрышей, которые обычно завершаются либо удачным ударом одного из теннисистов, либо ошибкой другого. В течение одного гейма мяч в игру вводит ("подает") один и тот же игрок - затем подача переходит к другому.



GETTY IMAGES



Сенсация турнира - 15-летняя Кори Гауфф из США - за текущий Уимблдон не отдала соперницам ни одного сета



Набор очков внутри гейма со стороны выглядит странным - за первый удачный удар теннисист получает 15 очков, за второй - еще 15, за третий - 10. Например, счет 40:15 означает, что теннисист, который подает в этом гейме, успешно завершил три розыгрыша мяча, а его соперник - один. Для победы в гейме обычно достаточно четырех успешных розыгрышей.



Удивительно, но единого объяснения методики подсчета до сих пор нет. Согласно одному из них, они пришла еще из Средневековья из игры jeu de paume ("игра ладонью"), которая является французским предшественником тенниса.



В же-де-пом играли руками. Игроки начинали розыгрыши в 60 шагах от сетки, победа в подаче давала игроку право приблизиться к сетке для нового броска сначала на 15 шагов, а затем на 10. По другой версии, раньше игроки вели счет с помощью часов, переводя стрелки по циферблату - например, с 15 минут на 30.



Почему теннисистки стонут при ударах?



Стонут во время подачи или удара по мячу не только женщины. Подобные звуки издают и теннисисты - например, этим известны Надаль и Джокович.



Стонам теннисистов посвящены исследования и научные статьи. Базовое объяснение игроков - стон на выдохе, на который приходится удар, повышает его силу. Это подтверждают и выводы ученых - подобное исследование, например, опубликовали исследователи из Университета Небраски. Из эксперимент показал, что при громком выдохе, похожем на стон, сила удара растет на 3,8%.



Минусов у такой техники, в том числе повышенного потребления кислорода, учение не обнаружили и даже посоветовали поэкспериментировать с криками представителям других видов спорта.



GETTY IMAGES



"Я так кричу с четырех лет и ничего не могу с собой поделать. Я так привыкла, мне так легче", - объясняла Мария Шарапова, чьи крики на корте иногда превышают 100 децибел - это сравнимо со звуками включенной бензопилы.



Объяснения ученых, впрочем, не впечатляют многих игроков. Война сторонников стонов и тех, кому эти звуки мешают, продолжается уже десятки лет.



Легенда тенниса Мартина Навратилова, например, назвала "стонущих" теннисистов жуликами: "Практика стонать достигла неприемлемого масштаба. Это очевидное жульничество, с этим пора что-то делать". По ее словам, своими криками игроки пытаются заглушить звук удара по мячу, который позволяет соперникам определить силу удара, скорость вращения. Это, в свою очередь, не позволяет им лучше подготовить обратный удар.



Некоторые игроки и комментаторы замечали, что многие сторонники стонов связаны с теннисной академией Ника Боллетьери - через нее прошли сестры Уильямс и Мария Шарапова. Критики, среди которых Каролин Возняцки, бывшая первая ракетка мира, посчитали, что тренер специально обучал подопечных конкурентному преимуществу, которое сбивает оппонентов с толку.



Всемирная теннисная ассоциация, которая организует женские турниры, проводила кампанию по борьбе с чересчур громкими стонами. Обсуждались и изменения в правилах, которые помогли бы ограничить уровень шума, но введены они не были.



Правда ли, что в теннисе есть дресс-код?



Все теннисные турниры - коммерческие и могут устанавливать свои правила. Самые жесткие - на Уимблдоне, где игрокам позволяется носить только белую одежду. Традицию поддерживают еще с XIX века.



Правила организаторов регулируют все вплоть до цвета шнурков и ширины швов. Под запретом - любые оттенки, например кремовый. Носить цветное запрещено и на тренировках, где игроков даже не видят зрители.



Ограничения касаются даже цвета белья. Например, в 2017 году судья попросил переодеться 17-летнего теннисиста из Австралии Юрия Родионова, разглядев у него под шортами темные трусы. В 2013 году швейцарца Роджера Федерера заставили сменить кроссовки из-за оранжевой подошвы.



Периодически игроки пытаются бунтовать против правил. Андре Агасси три года подряд бойкотировал турнир из-за правил - правда, потом сдался. Сестры Уильямс регулярно протестовали против белого цветным маникюром и напульсниками.



Интересно, что исторически требование носить белый объяснялось практическими соображениями - на светлой одежде были меньше видны следы пота.



CORBIS SPORT



Другие теннисные турниры обычно менее строги к игрокам. Впрочем, скандалы все равно случаются. В 2018 году Серена Уильямс выступала на "Роллан Гарросе" в обтягивающем комбинезоне, из-за которого ее сравнивали с женщиной-кошкой и героями фильма "Черная пантера". Вскоре после турнира организаторы объявили, что отныне такая одежда под запретом.



Правда, уже в декабре прошлого года WTA легализовала выступления в леггинсах без юбок. Теннисисткам давно можно выступать и в шортах - это разрешают даже правила Уимблдона.



Разрешают ли во время матчей ходить в туалет?



Короткий ответ - да, разрешают. На турнирах "Большого шлема" женщинам разрешено покидать корт дважды за три сета, мужчинам - трижды за пять сетов. Делать это они должны в перерывах между партиями.



В том случае, если игрок удаляется с корта больше чем на 90 секунд посреди сета, судья может оштрафовать его, присудив очки сопернику.



Несмотря на то, что правила выглядят прозрачно, вокруг их применения ведутся споры. В 2014 году New York Times писала, что многие игроки покидают корт под предлогом необходимости сходить в туалет только для того, чтобы потянуть время и сбить с ритма набравшего ход соперника.



GETTY IMAGES



Игроки не скрывают, что иногда используют походы в уборную для давления на соперников или чтобы выиграть время. В подобном, например, признавался Роджер Федерер.



Энди Маррей рассказывал, что воспользовался своим правом уйти с корта во время финала US Open в 2012 году после проигрыша двух партий Джоковичу. "Я стоял и говорил себе вслух "Ты не проиграешь этот матч, ты его не проиграешь", - рассказывал Маррей. Тот матч он выиграл.



Федерер рассказывал, что попросил ненужный ему туалетный перерыв во время четвертьфинала Australian Open против Николая Давыденко в 2010 году. Швейцарец объяснил, что хотел потянуть время для того, чтобы солнце, мешающее ему играть, изменило положение.



"Ситуация вышла из-под контроля. Чаще всего люди берут паузу, когда проигрывают. Они очень редко уходят с корта, ведя в счете", - жаловался Джон Макинрой.



Что на корте делают дети?



Помимо арбитров и самих игроков, на корте всегда присутствуют болбои. Они приносят теннисистам мячи и подают им полотенца, чтобы сократить время во время розыгрышей.



Чаще всего роль болбоев выполняют дети. Среди крупнейших теннисных турниров лишь US Open приглашает на эту роль взрослых.



На Уимблдоне болбоев набирают из числа воспитанников детских домов и учащихся местных школ. Во Франции претенденты должны быть членами местной теннисной федерации - то есть, на корт приглашают молодых игроков. На некоторых турнирах работа боллбоя не оплачивается, на других им платят. Например, на Уимблдоне помощникам теннисистов платят около 13 фунтов в день.



GETTY IMAGES Image caption Бойгерл подает полотенце российскому теннисисту Карену Хачанову во время матча второго круга Уимблдона. Сейчас руководство мирового тенниса обсуждает отказ от такой традиции



Боллбоями в детстве работали многие звезды тенниса - от Ким Клейстерс и Марата Сафина до Роджера Федерера и Джона Макинроя.



В последние годы в теннисе активно обсуждают положение боллбоев. ATP, мужская теннисная ассоциация, думает о том, чтобы освободить детей от обязанности подавать полотенца взрослым игрокам: "Еще вопрос с восприятием. Мне не нравится, как это выглядит - когда ребенок подносит полотенце", - говорит президент ATP Крис Кермоуд.



Идея понравилась не всем. "Это не какое-то существенное улучшение. Болбои же для чего-то нужны. Я понимаю, что нужно двигать спорт вперед, вводить какие-то новые элементы, но конкретно это мне не кажется действенным", - отреагировал на предложение Надаль.



Уважительным отношением к боллбоям известен Роджер Федерер - он завел традицию угощать их пиццей после окончаниях турниров.



Можно ли убить человека теннисным мячом?



Скорость полета теннисного мяча после удара у топ-теннисистов порой сильно превышает 200 километров в час. Последствия его попадания могут быть очень неприятными.



Чаще всего от игроков достается боллбоям и линейным арбитрам, которые следят за соблюдением аутов. Это происходит из-за того, что они находятся в непосредственной близости от игроков.



Публике, которая обычно находится на местах над кортом, удары практически не угрожают. По правилам тенниса в том случае, если мяч залетел на трибуну, зрители обязаны вернуть его на корт, а не оставить себе, как это происходит, например, с шайбами в хоккее.



А вот арбитрам, которые следят за матчем с вышки, опасность угрожает. В финале юниорского US Open 1983 года швед Стефан Эдберг, будущая суперзвезда, а тогда начинающий 17-летний игрок, нанес мощный удар, после которого мяч отскочил в арбитра. Для 61-летнего судьи, американца Ричарда Вертхейма, этот матч должен был стать одним из последних в карьере - он уходил на пенсию.



GETTY IMAGES Image caption Скорость, с которой летит теннисный мяч после удара, сравнима с темпом несущегося автомобиля



Мяч попал Вертхейму в пах, от удара он упал и ударился головой. Спустя пять дней он умер от кровоизлияния в мозг.



В финале юниорского US Open 1983 года швед Стефан Эдберг, будущая суперзвезда, а тогда начинающий 17-летний игрок, нанес мощный удар, после которого мяч отскочил в арбитра. Для 61-летнего судьи, американца Ричарда Вертхейма, этот матч должен был стать одним из последних в карьере - он уходил на пенсию.Мяч попал Вертхейму в пах, от удара он упал и ударился головой. Спустя пять дней он умер от кровоизлияния в мозг.В 2017 году в матче Кубка Дэвиса 17-летний канадец Денис Шаповалов разозлился, попав в аут, и от злости врезал по мячу. Тот попал прямо в лицо канадскому судье Арно Габа и сломал ему скулу. Шаповалову в итоге засчитали поражение и выписали штраф в 7 тыс. долларов.