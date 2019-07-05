Загрузка... Полундра: в центре Риги лисы воруют котов! 🔊 Воспроизвести



"Тем, кто ищет своих пропавших котов" - так в Facebook подписала фотографию лисы, пересекающей улицу с котом в зубах, Байба. В последние дни лисы были замечены в Агенскалнсе и на Югле. В свою очередь любознательные, осторожные лисята гуляли на Закюсале. Специалисты по природе пополнили список мест, где замечены лисы: ночью на Каменном мосту, на крыше пристройки Оперы, бегающими по двору Rimi на улице Пулквиежа Бриежа. "Мы уже давно живем с лисами", - говорит председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака. Об этом пишет



На окраинах Риги лис много, уточняет представитель отдела информации и образования зоопарка Марис Лиелкалнс. На самом деле лисы встречаются на всей территории Риги, иногда и в центре. Когда-то лисы были животными, которые чаще всего болели бешенством. Благодаря систематической вакцинации, бешенство в Латвии искоренено. Последний случай бешенства у дикого животного был констатирован в 2010 году. В 2012 году в Дагдском крае бешенством заболело домашнее животное. "Тем, кто ищет своих пропавших котов" - так в Facebook подписала фотографию лисы, пересекающей улицу с котом в зубах, Байба. В последние дни лисы были замечены в Агенскалнсе и на Югле. В свою очередь любознательные, осторожные лисята гуляли на Закюсале. Специалисты по природе пополнили список мест, где замечены лисы: ночью на Каменном мосту, на крыше пристройки Оперы, бегающими по двору Rimi на улице Пулквиежа Бриежа. "Мы уже давно живем с лисами", - говорит председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака. Об этом пишет PRESS.LV со ссылкой на tvnet.lvНа окраинах Риги лис много, уточняет представитель отдела информации и образования зоопарка Марис Лиелкалнс. На самом деле лисы встречаются на всей территории Риги, иногда и в центре. Когда-то лисы были животными, которые чаще всего болели бешенством. Благодаря систематической вакцинации, бешенство в Латвии искоренено. Последний случай бешенства у дикого животного был констатирован в 2010 году. В 2012 году в Дагдском крае бешенством заболело домашнее животное.



"Лисы - везде, где чувствуют себя хорошо. Они находят место, где оборудуют гнездо и растят малышей", - говорит Лиелканлс. В городе лисы чувствуют себя в безопасности, так как на них не охотятся, и угрозы со стороны людей они не ощущают.



Представитель зоопарка говорит, что в размножении лис в Риге нет ничего чрезвычайного - раньше их было особенно много, к примеру, в Чиекуркалнсе. Лисы приходят с зеленых территорий, так как в городе можно найти достаточно много корма. Марис Лиелканс вспоминает, что десять лет назад лиса обитала на теплотрассе многоэтажки, где принесла потомство. Постепенно из ближайшей округи пропали все бродячие коты.



Специалист по животным говорит, что лиса не уступает дорогу и собакам - может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.



В городе лисам корма хватает - они едят все, что могут найти - ягоды, фрукты, объедки, мышей, крыс, птиц, птичьи яйца, зайцев, рептилий. И в том числе котов. "В борьбе за выживание побеждает сильнейший".



Кроме того, если с диким котом лисе справиться сложнее, то домашний любимец "сдается без борьбы".



На вопрос, может ли лиса угрожать декоративным породам собак, Лиелкалнс ответил, что им лучше к лисам не подходить. "Любому животному меньше лисы размером стоит тревожиться. Лиса - дикое животное, сильное и выносливое, а не слабое, как домашнее".



Председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака говорит, что лисы в округе города - "хорошие санитары", так как охотятся за бродячими котами, которые в свою очередь в большом количестве поедают птичьи яйца и молодых птиц.



Людям размножившиеся лисы не угрожают. Единственная имеющаяся угроза: лиса может быть больной чесоткой и заразить этой болезнью домашних животных.



"Бордячие коты - куда большая проблема", - заявил Лидака.



Кроме того, лисы, роясь по оставленным людям отходам, сами могут травмироваться или застрять в пластиковой посуде, в глубине которой животное нашло еду.



"Увидев лису, не стоит подходить и делать селфи", - говорит Марис Лиелканс. "В отличие от человека, лиса ни на мгновение не забывает об осторожности, и защитной реакцией может стать укус". Если произошло так, что лиса укусила, необходимо искать медицинскую помощь.



Šorīt #Zaķusala autostāvvietā šiverē jaunā paaudze. Lapsēnu mammu satieku gandrīz katru rītu, bet šis bija pārsteigums! Ziņkārīgi un droši. "Лисы - везде, где чувствуют себя хорошо. Они находят место, где оборудуют гнездо и растят малышей", - говорит Лиелканлс. В городе лисы чувствуют себя в безопасности, так как на них не охотятся, и угрозы со стороны людей они не ощущают.Представитель зоопарка говорит, что в размножении лис в Риге нет ничего чрезвычайного - раньше их было особенно много, к примеру, в Чиекуркалнсе. Лисы приходят с зеленых территорий, так как в городе можно найти достаточно много корма. Марис Лиелканс вспоминает, что десять лет назад лиса обитала на теплотрассе многоэтажки, где принесла потомство. Постепенно из ближайшей округи пропали все бродячие коты.Специалист по животным говорит, что лиса не уступает дорогу и собакам - может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.В городе лисам корма хватает - они едят все, что могут найти - ягоды, фрукты, объедки, мышей, крыс, птиц, птичьи яйца, зайцев, рептилий. И в том числе котов. "В борьбе за выживание побеждает сильнейший".Кроме того, если с диким котом лисе справиться сложнее, то домашний любимец "сдается без борьбы".На вопрос, может ли лиса угрожать декоративным породам собак, Лиелкалнс ответил, что им лучше к лисам не подходить. "Любому животному меньше лисы размером стоит тревожиться. Лиса - дикое животное, сильное и выносливое, а не слабое, как домашнее".Председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака говорит, что лисы в округе города - "хорошие санитары", так как охотятся за бродячими котами, которые в свою очередь в большом количестве поедают птичьи яйца и молодых птиц.Людям размножившиеся лисы не угрожают. Единственная имеющаяся угроза: лиса может быть больной чесоткой и заразить этой болезнью домашних животных."Бордячие коты - куда большая проблема", - заявил Лидака.Кроме того, лисы, роясь по оставленным людям отходам, сами могут травмироваться или застрять в пластиковой посуде, в глубине которой животное нашло еду."Увидев лису, не стоит подходить и делать селфи", - говорит Марис Лиелканс. "В отличие от человека, лиса ни на мгновение не забывает об осторожности, и защитной реакцией может стать укус". Если произошло так, что лиса укусила, необходимо искать медицинскую помощь. Загрузка... press.lv Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: животные, город, кошки, лисы География: Латвия, Рига — статья прочитана 153 раза Комментарии