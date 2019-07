Глубже любой подлодки: западные эксперты о трагедии в Баренцевом море 🔊 Воспроизвести YURI SMITYUK/TASS Image caption Авария не повлияет на состояние российского флота, считают эксперты



1 июля пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море унес жизни четырнадцати российских офицеров. По просьбе Би-би-си ведущие западные эксперты прокомментировали



Авария может ударить по репутации российского флота, но по ней нельзя судить о его состоянии, считают аналитики из европейских и американских мозговых центров.



Боеготовность ВМФ России достигла наивысшей точки с начала 1990-х, и подводные лодки - самая современная его часть, по мнению опрошенных Би-би-си аналитиков из стран НАТО.



Все-таки "Лошарик"



В среду 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, считается секретной.



Однако появившиеся за двое суток подробности позволили предположить, что речь идет о глубоководной атомной станции проекта 10831, которую, по одним данным, официально называют АС-31, по другим - АС-12, а неофициально - "Лошарик".



Этот аппарат не является боевой подлодкой, он относится к Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России.



"Тема глубоководных станций является одной из самых засекреченных в России, как и деятельность Главного управления глубоководных исследований министерства обороны в целом", - рассказал Би-би-си Леонид Нерсисян, автор британского агентства Jane's by IHS Markit и внештатный эксперт немецкого фонда Конрада Аденауэра.



Аппарат состоит из нескольких титановых отсеков-сфер, соединенных между собой переходами, и в одном из них находится ядерная силовая установка, рассказал эксперт.



Утром в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу рассказал о работах по восстановлению аппарарта. В частности, он подтвердил версию о том, что на нем была установлена атомная энергетическая установка.



MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS Image caption На встрече с президентом Путиным Шойгу признал, что в подводном аппарате, на котором произошла авария, есть ядерный реактор



Функционал "Лошарика", по словам Нерсисяна, включает исследования морского дна, выявление и поднятие со дна предметов (это могут быть и чувствительные военные технологии).



"Лошарик" способен проводить работы на большой глубине, в том числе перерезать интернет-кабели, сказал Мэтью Булег, сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House.



Аппарат "может опускаться глубже практически любой другой подводной лодки в мире," считает эксперт американского центра Atlantic Council Марк Симаковский.



По его словам, подлодка "обладает потрясающими возможностями глубоководных операций".



Эксперт добавил, что "Лошарик" мог участвовать в операции на Хребте Ломоносова в 2018 году. Это подводный хребет в Северном Ледовитом океане, за счет которого Россия добивается расширения своей исключительной экономической зоны в Арктике.



По неподтвержденным сообщениям, разработка второго судна такого же типа началась в 2012 году, рассказал Би-би-си Алекс Пейп, редактор отраслевого справочника Jane's Fighting Ships.



Носитель "Лошарика" - "Оренбург" или "Подмосковье"?



LEV FEDOSEYEV/TASS Image caption БС-136 "Оренбург" в Североморске. Снимок сделан 3 июля 2019 года



В ряде публикаций в качестве возможного носителя аппарата "Лошарик" называлась атомная подлодка БС-136 "Оренбург".



Однако опрошенные Би-би-си эксперты так не думают.



Носителем "Лошарика" была атомная подлодка БС-64 "Подмосковье," а БС-136 "Оренбург" не мог использоваться, так как он устарел, сказали Би-би-си автор Jane's by IHS Markit Леонид Нерсисян и турецкий эксперт Ерюк Ишык.



"Оренбург" фактически списан, заявил в интервью Би-би-си Майкл Кофман из американского центра военно-морского анализа CNA Corporation.



Кофман добавил, что подлодка могла осуществлять погружение без носителя, поскольку пожар произошел в территориальных водах России, недалеко от Кольского залива.



Откуда столько капитанов?



В опубликованном в среду списке погибших - семь капитанов первого ранга, из них двое были удостоены звания героя России. В числе погибших значатся также три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.



"Это странно, что на одном корабле было столько старших офицеров, капитанов первого ранга", - считает Симаковский из Atlantic Council.



Из-за близости судна к России на момент аварии можно предположить, что происходила демонстрация капитанам возможностей корабля, добавил он.



С ним соглашается военный эксперт Роберт Фарли из американского Университета Кентукки.



"Демонстрация - единственное объяснение, почему так много офицеров находилось на одной подлодке," - сказал Фарли.



TASS Image caption Погибшие в пожаре офицеры служили в войсковой части 45707, дислоцированной под Санкт-Петербургом



Последствия аварии



Пожар на подлодке стал ударом не только по операционным способностям, но и репутации российского подводного флота, считает Марк Симаковский из Atlantic Council.



"Почти каждый год на российском флоте случается авария", - сказал Симаковский.



"Конечно, такое происходит и с флотилиями других стран. Но все равно, это удар по репутации," - заявил эксперт.



С ним не согласен Марк Кофман из CNA Corporation.



"Авария не говорит ничего о состоянии российского флота, она свидетельствует лишь о постоянной опасности подводной службы", - сказал Кофман.



Трагедия может быть и следствием того, что российский флот проводит большое количество тестов и исследований новых технологий, считает Мэтью Булег из Chatham House.



Самая современная часть ВМФ



Хотя "Лошарик" - не боевой корабль, тот факт, что сверхсекретное современное средство является именно подводной лодкой - не случайность.



Подводные лодки - самая современная часть ВМФ РФ, а общий уровень российского флота достиг пика с начала 1990-х, считает Кофман.



"Большинство старших офицеров начинали службу именно в подводном флоте," - добавил эксперт.



"Подводный флот - единственная часть ВМФ, которую Россия решила сохранять на уровне, близком к советскому," - согласен Фарли из Университета Кентукки.



Но и российский флот в целом в течение последнего десятилетия приобрел серьезный опыт длительных патрулей, рассказал Ник Браун, директор по военно-морским исследованиям агентства Jane's by IHS Markit.



"Он противостоял пиратам у берегов Сомали, проводил ракетные пуски по целям в Сирии и участвовал во множестве операций в разных концах планеты," - считает Браун. 