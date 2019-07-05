|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ВСЛ: блокировка Linkomanija – пропорциональное средство защиты авторских прав
Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать интернет-провайдеров блокировать интернет-сайт linkomanija.net.
Он был популярен из-за возможности скачивания на нем фильмов, музыки, игр в нарушение авторских прав.
"Несмотря на то, что существуют возможности обойти средство блокирования доступа к интернет-сайту linkomanija.net, это не означает, что такое средство защиты авторских прав и других прав интеллектуальной собственности является негодным", – говорится в пресс-релизе суда.
Суд отметил, что управляющий сайтом сознательно скрывает свои данные, тем самым лишь подтверждая свое очевидное нежелание сотрудничать.
Сайт linkomanija.net является тридцатым по посещаемости сайтом в литовском интернете. Число посещений сайта достигает 102 тыс. в день.
По мнению судейской коллегии, суды обоснованно пришли к выводу, что масштаб нарушений авторских прав и других прав интеллектуальной собственности на интернет-сайте linkomanija.net велик.
Это определение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.
Председатель Литовской комиссии по радио и ТВ Мантас Мартишюс в конце июня нынешнего года говорил, что компания интернет-технологий Google не видит технических возможностей ограничить доступ к запрещенным в Литве сайтов, в том числе – linkomanija.net.
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: авторские права, сайт, блокировка
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|