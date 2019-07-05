Загрузка... Египет требует от Christies снять с торгов бюст Тутанхамона 🔊 Воспроизвести CHRISTIE'S AUCTION HOUSE Image caption Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога Амона



Египет призвал аукционный дом Christie's не выставлять на торги бюст Тутанхамона. Каир утверждает, что артефакт, возраст которого около 3000 лет, был незаконно вывезен из страны в 1970-х годах, сообщает



Согласно предварительной оценке экспертов, 28-сантиметровый бюст юного фараона Древнего Египта уйдет с молотка более чем за 5 млн долларов.



Власти Египта утверждают, что бюст, выполненный из кварцита, был украден из Карнакского храма - крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта, расположенного на территории древних Фив в современном Карнаке. Египет призвал аукционный дом Christie's не выставлять на торги бюст Тутанхамона. Каир утверждает, что артефакт, возраст которого около 3000 лет, был незаконно вывезен из страны в 1970-х годах, сообщает ВВС Согласно предварительной оценке экспертов, 28-сантиметровый бюст юного фараона Древнего Египта уйдет с молотка более чем за 5 млн долларов.Власти Египта утверждают, что бюст, выполненный из кварцита, был украден из Карнакского храма - крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта, расположенного на территории древних Фив в современном Карнаке.



Аукционный дом Christie's ранее заявил, что не намерен отменять торги. Представители аукционного дома также отметили, что ранее Египет не выражал обеспокоенности по поводу судьбы артефакта, несмотря на то, что бюст Тутанхамона был доступен широкой публике для осмотра.



Кроме того, в Christie's подчеркнули, что аукционный дом никогда не выставляет на продажу предметы, происхождение и законность продажи которых вызывает у экспертов какие-либо сомнения.



Предварительная оценка стоимости кварцитового бюста Тутанхамона - 5 млн долларов



Этот бюст Тутанхамона никогда не был предметом расследований, связанных с законностью его продажи.



Этот артефакт - из частной коллекции предметов искусства древнего мира. Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога небес и солнца Амона, покровителя Фив.



Аукционный дом опубликовал список всех владельцев бюста Тутанхамона за последние 50 лет.



По данным Christie's, лот, который будет выставлен на торгах, был куплен в 1985 году Хайнцом Херцером, коллекционером искусства из Мюнхена.



Ранее бюст принадлежал австрийцу Джозефу Мессине, купившему его в 1973-1974 годах у принца из династии Турн-и-Таксис.



С 1980-х гг Египет ведет активную борьбу за возвращение памятников древнего мира в страну. В 1983 году в Египте был принят ряд законов, запрещающих вывоз из страны артефактов.



Тутанхамон - фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1332 - 1323 годах до н. э. Тутанхамон скоропостижно скончался в возрасте 19 лет. Причина его ранней смерти неизвестна.



В некоторых источниках циркулировала версия о падении с колесницы во время охоты, но исследование мумии не обнаружило достаточно очевидных следов серьезной травмы или тяжкой болезни. Гипотеза отравления придворными также вызывает у историков сомнения.



Его гробница была найдена британским археологом Ховардом Картером в 1922 году в месте, которое теперь известно как Долина Царей. "Мы сделаем все, чтобы торги были отменены немедленно... Я не думаю, что у Christie's есть документы, которые бы подтвердили, что артефакт был вывезен из Египта законно. Такого просто не может быть", - заявил глава Службы древностей Египта Мустафа Вазири.Аукционный дом Christie's ранее заявил, что не намерен отменять торги. Представители аукционного дома также отметили, что ранее Египет не выражал обеспокоенности по поводу судьбы артефакта, несмотря на то, что бюст Тутанхамона был доступен широкой публике для осмотра.Кроме того, в Christie's подчеркнули, что аукционный дом никогда не выставляет на продажу предметы, происхождение и законность продажи которых вызывает у экспертов какие-либо сомнения.Этот бюст Тутанхамона никогда не был предметом расследований, связанных с законностью его продажи.Этот артефакт - из частной коллекции предметов искусства древнего мира. Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога небес и солнца Амона, покровителя Фив.Аукционный дом опубликовал список всех владельцев бюста Тутанхамона за последние 50 лет.По данным Christie's, лот, который будет выставлен на торгах, был куплен в 1985 году Хайнцом Херцером, коллекционером искусства из Мюнхена.Ранее бюст принадлежал австрийцу Джозефу Мессине, купившему его в 1973-1974 годах у принца из династии Турн-и-Таксис.С 1980-х гг Египет ведет активную борьбу за возвращение памятников древнего мира в страну. В 1983 году в Египте был принят ряд законов, запрещающих вывоз из страны артефактов.Тутанхамон - фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1332 - 1323 годах до н. э. Тутанхамон скоропостижно скончался в возрасте 19 лет. Причина его ранней смерти неизвестна.В некоторых источниках циркулировала версия о падении с колесницы во время охоты, но исследование мумии не обнаружило достаточно очевидных следов серьезной травмы или тяжкой болезни. Гипотеза отравления придворными также вызывает у историков сомнения.Его гробница была найдена британским археологом Ховардом Картером в 1922 году в месте, которое теперь известно как Долина Царей. Загрузка... bbc.com Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: суд, Египет, аукцион, ценности, Christie — статья прочитана 141 раз Комментарии