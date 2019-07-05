Р. Карбаускис 15 июля намерен проверить доверие в партии 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил, что 15 июля проверит доверие в партии после трех состоявшихся в этом году выборов и коалиционных переговоров.



"Оно (заседание совета партии) состоится 15 июля", – сказал BNS председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).



"Я подниму вопрос о доверии к себе, всей ситуации и так далее", – добавил он.



Политик подтвердил это, когда в четверг спикер сейма Викторас Пранцкетис еще раз призвал Р. Карбаускиса проверить доверие.



В. Пранцкетис заявил, что Р. Карбаускис "боится за свои возможности остаться" (на должности - ред.), поэтому все время откладывал это голосование.



Договор о правящей коалиции в пятницу планируют подписать "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил, что 15 июля проверит доверие в партии после трех состоявшихся в этом году выборов и коалиционных переговоров."Оно (заседание совета партии) состоится 15 июля", – сказал BNS председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)."Я подниму вопрос о доверии к себе, всей ситуации и так далее", – добавил он.Политик подтвердил это, когда в четверг спикер сейма Викторас Пранцкетис еще раз призвал Р. Карбаускиса проверить доверие.В. Пранцкетис заявил, что Р. Карбаускис "боится за свои возможности остаться" (на должности - ред.), поэтому все время откладывал это голосование.Договор о правящей коалиции в пятницу планируют подписать "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы. Формирование этого большинства началось после президентских выборов, на которых кандидат "аграриев", премьер Саулюс Сквярнялис остался третьим.



В марте на муниципальных выборах по числу мандатов в муниципальных советах партия оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.



На выборах Европарламента (ЕП) "аграрии" заняли третье место по числу голосов и получили два мандата.



Р. Карбаускис перед этими выборами обещал одержать победу на всех трех выборах, а в случае неудачи обещал уйти из власти.



В случае поражения на президентских выборах обещал уйти в отставку и премьер С. Сквярнялис, но теперь говорит, что думает, сделать ли это.



У Литовского союза крестьян и зеленых в сейме самая многочисленная фракция, в ней состоит 49 парламентариев. Сейм возглавляет не входящий во фракцию "аграрий" В. Пранцкетис. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Заявление, власть, доверие, Карбаускис, крестьяне География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии