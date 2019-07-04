Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото



Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, передает



"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - говорится в поздравлении. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, передает РИА Новости "Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - говорится в поздравлении. Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.



Ранее в январе в МИД Белоруссии сообщили, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".



В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, праздник, поздравление, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 139 раз Комментарии