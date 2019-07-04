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Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото


Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, передает РИА Новости.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - говорится в поздравлении.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.

Ранее в январе в МИД Белоруссии сообщили, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: США, праздник, поздравление, Лукашенко
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 4 июля, 19:06

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