Шведский суд подтвердил решение арбитража в споре Литвы и Газпрома 🔊 Воспроизвести



Шведский суд подтвердил неблагоприятное для Литвы решение Стокгольмского арбитража от 2016 года в споре государства и российского концерна "Газпром" – в соответствии с этим решением, Литве не удалось получить переплату в размере примерно 1,5 млрд евро за проданный ей исключительно дорого российский газ.



Литва просила Апелляционный суд Швеции отменить это решение арбитража.



Министерство энергетики подтвердило BNS, что шведский суд в четверг принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража – обращение в суд в связи с ним Литва предприняла в сентябре 2016 года.



"Министерство энергетики оценивает решение суда и его мотивы. Только после ознакомления с аргументацией решения и его мотивами можно будет решать, возможны и какие возможны дальнейшие процессы", – указало министерство в ответе BNS. Шведский суд подтвердил неблагоприятное для Литвы решение Стокгольмского арбитража от 2016 года в споре государства и российского концерна "Газпром" – в соответствии с этим решением, Литве не удалось получить переплату в размере примерно 1,5 млрд евро за проданный ей исключительно дорого российский газ.Литва просила Апелляционный суд Швеции отменить это решение арбитража.Министерство энергетики подтвердило BNS, что шведский суд в четверг принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража – обращение в суд в связи с ним Литва предприняла в сентябре 2016 года."Министерство энергетики оценивает решение суда и его мотивы. Только после ознакомления с аргументацией решения и его мотивами можно будет решать, возможны и какие возможны дальнейшие процессы", – указало министерство в ответе BNS. У правительства Литвы была надежда, что стоившее Литве 9 млн евро решение арбитража будет полностью или частично отменено и признано недействительным.



Некоторые юристы ранее скептически оценивали возможности Литвы аннулировать решение арбитража. По их словам, такая возможность носит скорее теоретический характер, с ее помощью пытаются использовать все возможные правовые пути. Юристы говорили, что таким образом Литва надеется завершить спор с "Газпромом" мирным договором.



Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительство Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Решением Стокгольмского арбитража Литва не смогла вернуть себе переплату в размере примерно 1,5 млрд евро, которая образовалась за газ, поставлявшийся ей "Газпромом" в 2004 - 2012 годах.



Помимо этого дела, в 2010–2011 годах по инициативе "Газпрома" было начато три дела арбитража, в которых интересы Литвы, по словам Минэнергетики, удалось успешно защитить – ни расследование деятельности тогдашней компании Lietuvos dujos, ни реформа газового сектора Литвы не были остановлены.



"Невзирая на активное сопротивление "Газпрома", Литве удалось либерализовать рынок природного газа и обеспечить более благоприятные условия поставок газа потребителям", – утверждает министерство. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, ЕС, Газпром, спор, расследование География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии