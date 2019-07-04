В Минске завершились II Европейские игры 🔊 Воспроизвести С 21 по 30 июня в Минске проходили II Европейские игры, которые стали возможностью для многих спортсменов получить лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года. Европейский континент, напомним, стал последним на планете, который стал проводить подобного рода мультиспортивные форумы (Первые Европейские игры, напомним, прошли в 2015-м году в Баку).



И очень многие использовали эту возможность для того, чтобы посетить Белоруссию без визы: имея билет на соревнования, можно было въехать в Белоруссию или сразу, или транзитом через Россию.



II Европейские игры прошли в Беларуси на высоком уровне, заявил в Минске президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич на пресс-конференции, посвященной завершению мультиспортивного форума. И очень многие использовали эту возможность для того, чтобы посетить Белоруссию без визы: имея билет на соревнования, можно было въехать в Белоруссию или сразу, или транзитом через Россию.II Европейские игры прошли в Беларуси на высоком уровне, заявил в Минске президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич на пресс-конференции, посвященной завершению мультиспортивного форума.



Глава ЕОК констатировал, что в главном спортивном форуме континента приняли участие представители всех 50 европейских стран, причем медалистами стали атлеты из 43-х. За награды боролись почти 4 тыс. спортсменов, а в медальном зачете вне конкуренции оказались россияне, на счету которых 109 наград.



Большой популярностью пользовались такие виды спорта, как художественная гимнастика, баскетбол 3х3, пляжный футбол, велосипедный спорт, легкая атлетика. Старейшим атлетом, выступавшем на Играх в Минске, стала 61-летняя израильская бадминтонистка Светлана Зильберман, а самая молодая – украинская акробатка 14-летняя Мария Лось.







Продолжая приводить важные статистические данные, Янез Кочианчич обратил внимание на то, что соревнования увидели миллионы телезрителей в 196 странах мира.



Янез Кочианчич поблагодарил представителей СМИ, которые посетили Игры в Минске за конструктивные и, порой, критичные репортажи.



Если бы не было прессы, скорее всего, II Европейские игры остались бы на уровне "деревенских игр", сказал, в частности, он.



По его мнению, именно пресса помогла донести идею II Европейских игр до общественности.



"Представители всех 50 стран и Национальных Олимпийских комитетов участвовали здесь. Олимпийская команда России заняла первое место, получив 683 медали.



Нас показывали в 190 странах и территориях, миллионы людей имели возможность посмотреть Европейские игры по всему миру", - также отметил Янез Кочиянчич.



Уже решено, что III Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове. Однако на сегодняшний день уже есть весьма много публикаций о том, что данный польский город откажется финансировать мультиспортивный форум, якобы об этом уже заявил мэр города. Правда, Янез Кочиянчич по данному поводу не унывает.







"А точные элементы и кто кому что даст, будет обсуждаться позже - до того, как подпишем соглашение. Планируем подписать в течение ближайших 6- 8 месяцев. У нас достаточно времени", - добавил Янез Кочиянчич.



Весьма точно эмоции всех Игр выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии их закрытия Игр 30 июня. Он, в частности, отметил, что Игры были праздником дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью.



«Но прежде всего мы подарили его себе, белорусам, как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда, когда мы вместе.



Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси - страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они, эти соседи, у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто.



На протяжении десяти дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения. Ее создавали все вы - жители и гости Беларуси. Все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле.



Олицетворением этой великой идеи стало Пламя мира - символ II Европейских игр», - также отметил Александр Лукашенко.



К гостям страны, приехавшим специально на II Европейские игры, Александр Лукашенко обратился со следующими словами:



«Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И, если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь»



А ведь и правда II Европейские игры стали праздником. Пусть количество гостей было меньшим, чем хотелось изначально, но те, кто приехал, ощутили белорусское гостеприимство и масштаб мероприятия, выше которого в спортивном календаре- только Олимпиада.



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- Отличная работа организационного комитета II Европейских игр, все вопросы решались очень быстро. Без сомнений, мы считаем, что Игры прошли на высоком уровне и оставят богатое наследие, - сказал Янез Кочианчич.Глава ЕОК констатировал, что в главном спортивном форуме континента приняли участие представители всех 50 европейских стран, причем медалистами стали атлеты из 43-х. За награды боролись почти 4 тыс. спортсменов, а в медальном зачете вне конкуренции оказались россияне, на счету которых 109 наград.Большой популярностью пользовались такие виды спорта, как художественная гимнастика, баскетбол 3х3, пляжный футбол, велосипедный спорт, легкая атлетика. Старейшим атлетом, выступавшем на Играх в Минске, стала 61-летняя израильская бадминтонистка Светлана Зильберман, а самая молодая – украинская акробатка 14-летняя Мария Лось.Самой малочисленной оказалась делегация из Лихтенштейна, которая состояла всего из одного атлета-дзюдоиста, а наиболее представительной – российская (224 атлета).Продолжая приводить важные статистические данные, Янез Кочианчич обратил внимание на то, что соревнования увидели миллионы телезрителей в 196 странах мира.Янез Кочианчич поблагодарил представителей СМИ, которые посетили Игры в Минске за конструктивные и, порой, критичные репортажи.Если бы не было прессы, скорее всего, II Европейские игры остались бы на уровне "деревенских игр", сказал, в частности, он.По его мнению, именно пресса помогла донести идею II Европейских игр до общественности."Представители всех 50 стран и Национальных Олимпийских комитетов участвовали здесь. Олимпийская команда России заняла первое место, получив 683 медали.Нас показывали в 190 странах и территориях, миллионы людей имели возможность посмотреть Европейские игры по всему миру", - также отметил Янез Кочиянчич.Уже решено, что III Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове. Однако на сегодняшний день уже есть весьма много публикаций о том, что данный польский город откажется финансировать мультиспортивный форум, якобы об этом уже заявил мэр города. Правда, Янез Кочиянчич по данному поводу не унывает.Комментируя слова мэра Кракова о том, что не будет выделено ни копейки из бюджета данного города на проведение III Европейских игр в 2023 году, он отметил, что не так давно была утверждена кандидатура польской стороны, и не только польской стороны, но и региона, "были все гарантии от польской стороны и Польского олимпийского комитета"."А точные элементы и кто кому что даст, будет обсуждаться позже - до того, как подпишем соглашение. Планируем подписать в течение ближайших 6- 8 месяцев. У нас достаточно времени", - добавил Янез Кочиянчич.Весьма точно эмоции всех Игр выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии их закрытия Игр 30 июня. Он, в частности, отметил, что Игры были праздником дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью.«Но прежде всего мы подарили его себе, белорусам, как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда, когда мы вместе.Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси - страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они, эти соседи, у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто.На протяжении десяти дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения. Ее создавали все вы - жители и гости Беларуси. Все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле.Олицетворением этой великой идеи стало Пламя мира - символ II Европейских игр», - также отметил Александр Лукашенко.К гостям страны, приехавшим специально на II Европейские игры, Александр Лукашенко обратился со следующими словами:«Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И, если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь»А ведь и правда II Европейские игры стали праздником. Пусть количество гостей было меньшим, чем хотелось изначально, но те, кто приехал, ощутили белорусское гостеприимство и масштаб мероприятия, выше которого в спортивном календаре- только Олимпиада. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Беларуси Ключевые слова: II Европейские игры География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 133 раза Комментарии