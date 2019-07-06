До встречи, фестиваль! 🔊 Воспроизвести Фото предоставлено Витянисом Урбой







В понедельник, 8 июля, предварительным этапом XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» открывается концертная программа XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Юные участники конкурса-открытия в этот день выступят с песней композитора своей страны на родном языке. Литву, к слову, будет представлять юная звёздочка Кристийонас Городецкис.



Литовское участие в предстоящем «Базаре» будет, как всегда, довольно заметно – в прямом и переносном смысле.



Член Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) Витянис Урба, известный до недавнего времени в качестве главного организатора ярмарки Казюкаса, на днях по секрету сообщил «Обзору» о том, что Литва удивит Витебск акустической гитарой рекордных размеров, но подробности этого поступят уже непосредственно из Витебска. Освещать фестиваль по доброй традиции отправляется и корреспондент нашей газеты. В понедельник, 8 июля, предварительным этапом XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» открывается концертная программа XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».Юные участники конкурса-открытия в этот день выступят с песней композитора своей страны на родном языке. Литву, к слову, будет представлять юная звёздочка Кристийонас Городецкис.Литовское участие в предстоящем «Базаре» будет, как всегда, довольно заметно – в прямом и переносном смысле.Член Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) Витянис Урба, известный до недавнего времени в качестве главного организатора ярмарки Казюкаса, на днях по секрету сообщил «Обзору» о том, что Литва удивит Витебск акустической гитарой рекордных размеров, но подробности этого поступят уже непосредственно из Витебска. Освещать фестиваль по доброй традиции отправляется и корреспондент нашей газеты. Между прочим, вы вполне можете составить компанию, и для этого вовсе необязательно бежать в консульство или в турфирмы за белорусской визой.



Нововведением «Славянского базара в Витебске» в этом году стал безвизовый порядок въезда в страну и выезда из неё иностранцев с 1 по 20 июля во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.



Такое право дано тем, кто приобрёл билеты на мероприятия форума искусств у билетных белорусских операторов kvitki.by, ticketpro.by, латвийского и казахстанского операторов соответственно - bilesuserviss.lv, zakazbiletov.kz, а также иностранных участников, имеющих приглашения Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры РБ.



Иностранные граждане могут пересечь Государственную границу Республики Беларусь по следующим документам:



1) действующий документ для выезда за границу (паспорт) при наличии визы для граждан стран, с которыми Республика Беларусь имеет визовый режим (в данном случае билет на мероприятие фестиваля является заменой визы);



2) документ (билет) на возвращение в государство гражданства или проживания (в случае утери паспорта на территории РБ).



При пересечении белорусской границы гражданин Литвы обязан предъявить документ с действующей визой Республики Беларусь (в данном случае билет на мероприятие фестиваля является заменой визы).



Прошедшие недавно в Минске II Европейские игры показали, насколько такой порядок удобен и востребован жителями Литвы. Инф. «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: билет, виза, «Славянский базар в Витебске» География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 234 раза Комментарии