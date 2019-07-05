Загрузка... В Киеве мужчина пытался отправить гранаты через «Укрпочту» 🔊 Воспроизвести



В одном из столичных отделений «Укрпочты» произошел вопиющий случай. В здание почтовой компании зашел мужчина и попытался отправить посылку с гранатами. К счастью, смертельно опасный груз так и не дошел до своего адресата.



ЧП произошло в среду, 3 июля, около 19:00 в отделении «Укрпочты» по адресу, улица Лятошинского, 14. Об этом сообщает



Охранники почтового отделения сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что неизвестный мужчина вошел в здание «Укрпочты» и упаковал в посылку гранату. Оператор, который принимал отправление, запомнил мужчину и предал эти данные полицейским. Он сообщил, что отправитель был ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с черными волосами и смуглой кожей. В одном из столичных отделений «Укрпочты» произошел вопиющий случай. В здание почтовой компании зашел мужчина и попытался отправить посылку с гранатами. К счастью, смертельно опасный груз так и не дошел до своего адресата.ЧП произошло в среду, 3 июля, около 19:00 в отделении «Укрпочты» по адресу, улица Лятошинского, 14. Об этом сообщает Информатор Охранники почтового отделения сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что неизвестный мужчина вошел в здание «Укрпочты» и упаковал в посылку гранату. Оператор, который принимал отправление, запомнил мужчину и предал эти данные полицейским. Он сообщил, что отправитель был ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с черными волосами и смуглой кожей. На месте происшествия работала взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Проверив опасную посылку, взрывотехники сообщили, что в ней лежали три пластмассовых корпуса (муляжа) гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Кроме того, в ней также были три муляжа запалов, и два боевых рычага от гранаты.



Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина носил по улице сумку с боевой гранатой. Ранее он был судим за грабеж и хранение наркотиков.



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