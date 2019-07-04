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С аукциона продается российское судно Иван Лопатин, которое стоит в Клайпедском порту
С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин" российской компании "Мурманское морское пароходство".
На портале evarzytynes.lt указано, что первый аукцион по продаже сухогруза будет проходить с 4 июля по 5 августа, стартовая цена судна – 2,4 млн евро.
По данным портала marinetraffic.com, сухогруз "Иван Лопатин" стоит в Клайпедском порту с конца октября 2017 года, когда он пришел из исландского порта Грундартанги.
Портал ve.lt некоторое время назад писал, что стоящее рядом с плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ) Independence судно "Иван Лопатин" находится в плохом состоянии и представляет угрозу для плавучего СПГ-терминала.
"Иван Лопатин" стоит в бывшем терминале Морской переправы, который принадлежит Клайпедской стивидорной компании (Klasco).
Как утверждает ve.lt, сухогруз был арестован по просьбе одного санкт-петербургского предприятия за долга судовладельца, в связи с порчей перевозимого груза. По оценке источников портала, стоимость сухогруза на рынке составляет минимум 10 млн евро.
У компании "Мурманское морское пароходство" около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходившее под российским флагом "Иван Лопатин" – одно из новейших судов компании, сухогруз построен в 2010 году.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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