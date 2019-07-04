С аукциона продается российское судно Иван Лопатин, которое стоит в Клайпедском порту 🔊 Воспроизвести



С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин" российской компании "Мурманское морское пароходство".



На портале evarzytynes.lt указано, что первый аукцион по продаже сухогруза будет проходить с 4 июля по 5 августа, стартовая цена судна – 2,4 млн евро.



По данным портала marinetraffic.com, сухогруз "Иван Лопатин" стоит в Клайпедском порту с конца октября 2017 года, когда он пришел из исландского порта Грундартанги.



Портал ve.lt некоторое время назад писал, что стоящее рядом с плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ) Independence судно "Иван Лопатин" находится в плохом состоянии и представляет угрозу для плавучего СПГ-терминала.



"Иван Лопатин" стоит в бывшем терминале Морской переправы, который принадлежит Клайпедской стивидорной компании (Klasco).



Как утверждает ve.lt, сухогруз был арестован по просьбе одного санкт-петербургского предприятия за долга судовладельца, в связи с порчей перевозимого груза. По оценке источников портала, стоимость сухогруза на рынке составляет минимум 10 млн евро.



У компании "Мурманское морское пароходство" около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходившее под российским флагом "Иван Лопатин" – одно из новейших судов компании, сухогруз построен в 2010 году. С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин" российской компании "Мурманское морское пароходство".На портале evarzytynes.lt указано, что первый аукцион по продаже сухогруза будет проходить с 4 июля по 5 августа, стартовая цена судна – 2,4 млн евро.По данным портала marinetraffic.com, сухогруз "Иван Лопатин" стоит в Клайпедском порту с конца октября 2017 года, когда он пришел из исландского порта Грундартанги.Портал ve.lt некоторое время назад писал, что стоящее рядом с плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ) Independence судно "Иван Лопатин" находится в плохом состоянии и представляет угрозу для плавучего СПГ-терминала."Иван Лопатин" стоит в бывшем терминале Морской переправы, который принадлежит Клайпедской стивидорной компании (Klasco).Как утверждает ve.lt, сухогруз был арестован по просьбе одного санкт-петербургского предприятия за долга судовладельца, в связи с порчей перевозимого груза. По оценке источников портала, стоимость сухогруза на рынке составляет минимум 10 млн евро.У компании "Мурманское морское пароходство" около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходившее под российским флагом "Иван Лопатин" – одно из новейших судов компании, сухогруз построен в 2010 году. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: арест, судно, аукцион, продажа География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии