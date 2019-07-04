28-29 июня в Брянске с большим успехом прошел международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины», приуроченный к Дню партизан и подпольщиков.
День партизан и подпольщиков — это памятная дата, которая отмечается в России с 2010 года. В годы Великой Отечественной войны на Брянщине действовали многонациональные партизанские отряды, которые сыграли огромную роль в достижении Великой Победы.
Фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины» демонстрирует силу человеческого духа и значимость исторического прошлого.
Гостеприимный край с радостью встретил гостей из разных городов России, а также стран Балтии, Украины, Белоруссии и др.
Обширная программа мероприятия позволила собравшимся перенестись в прошлое, вспомнить яркие страницы славных партизанских подвигов, познакомиться с важными историческими событиями города, посетить мемориальные комплексы «Хацунь», «Партизанская поляна».
Делегации разных стран побывали в Сещинском музее интернационального подполья, где представлены уникальные вещи героев. Музей полностью передаёт атмосферу былого времени.
Центром торжества стала Партизанская поляна. Здесь губернатор Брянской области Александр Богомаз, другие руководители области, легенда советского и российского театра и кино Василий Лановой, представители делегаций разных стран возложили цветы к Вечному огню.
Открывая мероприятие, глава края Александр Богомаз отметил: «Сегодня Брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Хочу в этот день пожелать молодёжи, чтобы вы стали достойными продолжателями традиций своих предков, чтобы вы общались и дружили…».
Здесь же была устроена интерактивная выставка, посвящённая истории партизанского движения. В экспозиции — архивные документы и фотографии, подлинные вещи из жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны.
Центром торжества стала Партизанская поляна. Здесь губернатор Брянской области Александр Богомаз, другие руководители области, легенда советского и российского театра и кино Василий Лановой, представители делегаций разных стран возложили цветы к Вечному огню.
Открывая мероприятие, глава края Александр Богомаз отметил: «Сегодня Брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Хочу в этот день пожелать молодёжи, чтобы вы стали достойными продолжателями традиций своих предков, чтобы вы общались и дружили…».
Здесь же была устроена интерактивная выставка, посвящённая истории партизанского движения. В экспозиции — архивные документы и фотографии, подлинные вещи из жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны.
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Ключевые слова: фестиваль, патриотический, «Партизанскими тропами Брянщины», День партизан и подпольщиков