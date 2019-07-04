«Партизанскими тропами Брянщины» 🔊 Воспроизвести







28-29 июня в Брянске с большим успехом прошел международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины», приуроченный к Дню партизан и подпольщиков.



День партизан и подпольщиков — это памятная дата, которая отмечается в России с 2010 года. В годы Великой Отечественной войны на Брянщине действовали многонациональные партизанские отряды, которые сыграли огромную роль в достижении Великой Победы.



Фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины» демонстрирует силу человеческого духа и значимость исторического прошлого.



Гостеприимный край с радостью встретил гостей из разных городов России, а также стран Балтии, Украины, Белоруссии и др.



Обширная программа мероприятия позволила собравшимся перенестись в прошлое, вспомнить яркие страницы славных партизанских подвигов, познакомиться с важными историческими событиями города, посетить мемориальные комплексы «Хацунь», «Партизанская поляна». День партизан и подпольщиков — это памятная дата, которая отмечается в России с 2010 года. В годы Великой Отечественной войны на Брянщине действовали многонациональные партизанские отряды, которые сыграли огромную роль в достижении Великой Победы.Фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины» демонстрирует силу человеческого духа и значимость исторического прошлого.Гостеприимный край с радостью встретил гостей из разных городов России, а также стран Балтии, Украины, Белоруссии и др.Обширная программа мероприятия позволила собравшимся перенестись в прошлое, вспомнить яркие страницы славных партизанских подвигов, познакомиться с важными историческими событиями города, посетить мемориальные комплексы «Хацунь», «Партизанская поляна».



Центром торжества стала Партизанская поляна. Здесь губернатор Брянской области Александр Богомаз, другие руководители области, легенда советского и российского театра и кино Василий Лановой, представители делегаций разных стран возложили цветы к Вечному огню.











Открывая мероприятие, глава края Александр Богомаз отметил: «Сегодня Брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Хочу в этот день пожелать молодёжи, чтобы вы стали достойными продолжателями традиций своих предков, чтобы вы общались и дружили…».



Здесь же была устроена интерактивная выставка, посвящённая истории партизанского движения. В экспозиции — архивные документы и фотографии, подлинные вещи из жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны.



Делегации разных стран побывали в Сещинском музее интернационального подполья, где представлены уникальные вещи героев. Музей полностью передаёт атмосферу былого времени.Центром торжества стала Партизанская поляна. Здесь губернатор Брянской области Александр Богомаз, другие руководители области, легенда советского и российского театра и кино Василий Лановой, представители делегаций разных стран возложили цветы к Вечному огню.Открывая мероприятие, глава края Александр Богомаз отметил: «Сегодня Брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Хочу в этот день пожелать молодёжи, чтобы вы стали достойными продолжателями традиций своих предков, чтобы вы общались и дружили…».Здесь же была устроена интерактивная выставка, посвящённая истории партизанского движения. В экспозиции — архивные документы и фотографии, подлинные вещи из жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в России, история Ключевые слова: фестиваль, патриотический, «Партизанскими тропами Брянщины», День партизан и подпольщиков — статья прочитана 220 раз Комментарии