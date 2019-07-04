Р.Карбаускис: В.Пранцкетис отождествил себя с должностью 🔊 Воспроизвести



Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", заявил в четверг, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис отождествил себя с этой должностью и обвинил его в проведении "пиар-кампании".



Так он сказал после того как Пранцкетис вновь отказался уходить в отставку, несмотря на то, что правящая коалиция намерена передать должность спикера Сейма "социал-трудовикам".



Р. Карбаускис утверждает, что ему было неудобно перед коллегами, потому что "мы вынуждаем их принимать участие в решениях, которые вовсе не должны быть их проблемой".



"Это всегда было внутренним вопросом фракции, но теперь член нашей партии стал отождествлять себя с этой позицией, и теперь кажется, что спикер Сейма не Спикер сейма, а просто Пранцкеттис", - сказал BNS лидер "крестьянин". Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", заявил в четверг, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис отождествил себя с этой должностью и обвинил его в проведении "пиар-кампании".Так он сказал после того как Пранцкетис вновь отказался уходить в отставку, несмотря на то, что правящая коалиция намерена передать должность спикера Сейма "социал-трудовикам".Р. Карбаускис утверждает, что ему было неудобно перед коллегами, потому что "мы вынуждаем их принимать участие в решениях, которые вовсе не должны быть их проблемой"."Это всегда было внутренним вопросом фракции, но теперь член нашей партии стал отождествлять себя с этой позицией, и теперь кажется, что спикер Сейма не Спикер сейма, а просто Пранцкеттис", - сказал BNS лидер "крестьянин". "Но суть в том, что я не знаю в истории таких случаев, когда человек был избран и с изменением коалиционного соглашения он не соглашается делать то, что говорит партия", - добавил он.



По словам политика, голосование за снятие Пранцкетиса с должности состоится во вторник.



Спикер Сейма продолжает утверждать, что он не уйдёт в отставку, потому что он подчиняется "законам Литовской Республики", а не законам Р.Карбаускиса".



Председатель Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) сказал, что не понимает, почему глава парламента называет его фамилию.



"Я никогда нигде ни разу не говорил плохо о спикере Сейма Викторасе Пранцкетисе. (...) Просто он надумал провести пиар-кампанию с целью доказать, что это какая-то месть с моей стороны", - сказал Р.Карбаускис.



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Спикер сейма "крестьянин" Викторас Пранцкетис вновь заявил, что несмотря на готовящийся вотум недоверия, со своего поста сам не уйдёт.



"У меня никакого (нового - BNS) решения нет, потому что я был избран Сеймом и подчиняюсь законам, подчиняюсь законам Литвы, а не Карбаускиса", - сказал В.Пранцкетис журналистам в четверг.



После состоявшегося в среду заседания президиума Социал-демократической рабочей партии Литвы, её председатель Гедиминас Киркилас и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис объявили, что во вторник планируется голосование за отставку В.Пранцкетиса с должности спикера Сейма, если он к тому времени не уйдёт сам.



Кроме того, политики заявили, что если председатель Сейма не будет уволен, в пятницу планируемое к подписанию коалиционное соглашение не вступит в силу.



"Это шантаж", - сказал В.Пранцкетис, давая оценку такому заявлению.



Согласно соглашению участников переговоров по коалиции, пост главы сейма должны быть "социал-трудовики".



Согласно Статута Сейма, освобождение от должности председателя Сейма в случае импичмента возможно только если при тайном голосовании за это предложение будет подано не менее половины голосов, то есть не менее 71.



После президентских выборов "крестьяне" начали реформировать правящее большинство. Если "крестьяне", "социал-трудовики", "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы договорятся о коалиции, то в Сейме у них будет 76 голосов.



Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, премьер, коалиция, Спикер, Карбаускис, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии