Инкубаторы CERN будут созданы в Вильнюсе и Каунасе 🔊 Воспроизвести



Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе. Они будут единственными в Центральной и Восточной Европе.



Соответствующее соглашение в четверг подписали министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс и представители CERN.



"Это огромное достижение для ориентированной на создание технологического бизнеса Литвы и для всего сообщества стартаповцев: открываются уникальные возможности воспользоваться новейшими изобретениями CERN, базой данных и опытом, полученным при разработке инновационных продуктов от технической концепции до реального рынка", - сказал В.Синкявичюс.



По его утверждению, инкубаторы будут иметь большое значение для развития науки и бизнеса во всем регионе. Министр ожидает, что первые стартапы начнут работать в этом году.



Сотрудники предприятий, созданных в Вильнюсской долине Саулетякё и в Каунасском научно-технологическом парке, смогут посещать исследовательские центры CERN, получать техническую и консультационную помощь, а также смогут использовать товарный знак CERN, им будет проще и получать технологические лицензий от CERN.



Став членом ассоциации CERN всего год назад, Литва стала десятой страной, в которой организация создает бизнес-инкубаторы. Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе. Они будут единственными в Центральной и Восточной Европе.Соответствующее соглашение в четверг подписали министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс и представители CERN."Это огромное достижение для ориентированной на создание технологического бизнеса Литвы и для всего сообщества стартаповцев: открываются уникальные возможности воспользоваться новейшими изобретениями CERN, базой данных и опытом, полученным при разработке инновационных продуктов от технической концепции до реального рынка", - сказал В.Синкявичюс.По его утверждению, инкубаторы будут иметь большое значение для развития науки и бизнеса во всем регионе. Министр ожидает, что первые стартапы начнут работать в этом году.Сотрудники предприятий, созданных в Вильнюсской долине Саулетякё и в Каунасском научно-технологическом парке, смогут посещать исследовательские центры CERN, получать техническую и консультационную помощь, а также смогут использовать товарный знак CERN, им будет проще и получать технологические лицензий от CERN.Став членом ассоциации CERN всего год назад, Литва стала десятой страной, в которой организация создает бизнес-инкубаторы. BNS Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: исследования, атом, центр География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии