Загрузка... Скандал вокруг кроссовок: Nike обвиняют в непатриотичном поведении 🔊 Воспроизвести NIKE



В США набирает обороты скандал в связи с отзывом фирмой Nike модели кроссовок, украшенных символикой американской революции, сообщает



Популярная американская фирма спортивной одежды отозвала из продажи кроссовки, на которые была нанесена мблема в виде ранней версии флага США после протеста со стороны известного футболиста Колина Каперника.



Фирма сняла с продажи модель кроссовок под названием Air Max 1 Quick Strike, которые должны были поступить в магазины 4 июля в День Независимости. Этому предшествовалр заявление Каперника о том, что фирма не должна использовать символику, которую он и другие люди считают оскорбительной. В США набирает обороты скандал в связи с отзывом фирмой Nike модели кроссовок, украшенных символикой американской революции, сообщает ВВС Популярная американская фирма спортивной одежды отозвала из продажи кроссовки, на которые была нанесена мблема в виде ранней версии флага США после протеста со стороны известного футболиста Колина Каперника.Фирма сняла с продажи модель кроссовок под названием Air Max 1 Quick Strike, которые должны были поступить в магазины 4 июля в День Независимости. Этому предшествовалр заявление Каперника о том, что фирма не должна использовать символику, которую он и другие люди считают оскорбительной.



"Полагаю, что если некоторые американцы видят проблему в американском флаге, то у нас действительно есть проблема", - заявил МакКоннелл.



Речь идет о старинной версии флага под названием "Бетси Росс". Этот флаг использовался в качестве символа Американской нацистской партией.



INPHO Image caption Флаг "Бетси Росс" использовался в качестве символики американскими нацистами до Второй мировой войны



Флаг "Бетси Росс" содержит изображение круга из 13 звезд на фоне красно-белых полос. Согласно легендам, он был сшит женщиной по имени Бетси Росс в 1776 году и стал символом войны 13 штатов против британской короны. Впрочем, многие историки оспаривают достоверность этой легенды.



Появление флага "Звезды и полосы" остается одним из неразрешенных вопросов американской истории.



В последующем этот флаг использовался американскими нацистами, а также министерством США по делам ветеранов.



REUTERS Image caption Колин Каперник выступал квотербеком за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс" в течение шести лет



Это решение компании вызвало ожесточенные нападки в социальных сетях, где появилось множество обвинений в адрес Колина Каперника в антипатриотическом поведении.



Дуг Дьюси, губернатор-ркспубликанец штата Аризона, заявил в твите, что распорядился отменить грант в размере 1 млн долларов компании Nike, выделенного ранее на строительство новой фабрики в городе Гудьир.



Сенатор от штата Техас Тед Круз назвал решение фирмы Nike непатриотичным, заявив, что компания желает продавать свою продукцию людям, которые ненавидят американский флаг.



Другие участники дискуссии призывают в социальных сетях развернуть бойкот продукции фирмы.



Однако некоторые указывают на то, что эта версия флага использовалась белыми националистами, и поддерживают решение компании об отзыве продукции.



Тем не менее кроссовки, которые уже были поставлены розничным торговцам, продаются сейчас на онлайн-платформе StockX более чем за 2 тысячи долларов. Фирма Nike попросила магазины вернуть уже поставленные им изделия.



Консервативная газета Wall Street Journal пишет в редакционном комментарии, что никакой американский флаг не может быть символом расизма и что этот конфликт стал еще одним признаком нынешнего политического безумия.



GETTY IMAGES



В 2016 году Колин Каперник, который выступал тогда квотербеком за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс" Национальной футбольной лиги, начал демонстративно становиться на одно колено во время исполнения государственного гимна перед началом матча в знак протеста против насилия полиции в отношении чернокожих американцев.



Он прекратил свои выступления в рамках игр НФЛ по окончании сезона 2016 года, а затем подал в суд, утверждая, что владельцы команды намеренно заставили его уйти из футбола из-за его протестов. Позднее он отозвал свой иск в рамках внесудебной сделки.



С 2018 года Каперник стал участником рекламной кампании фирмы Nike в честь 30-летия со дня ее основания.



Мэтт Пауэлл, консультант маркетинговой фирмы NPD, считает, что Nike может рассчитывать на поддержку своих постоянных клиентов и ее коммерческим интересам вряд ли что-нибудь угрожает.



"Я считаю, что важно понимать демографию клиентуры фирмы Nike. Это в основном подростки, а судя по комментариям в социальных сетях, они не слишком настроены на осуждение решения своей любимой компании", - говорит он. Лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл вмешался в скандал, призвав компанию отменить свое решение об отзыве кроссовок."Полагаю, что если некоторые американцы видят проблему в американском флаге, то у нас действительно есть проблема", - заявил МакКоннелл.Речь идет о старинной версии флага под названием "Бетси Росс". Этот флаг использовался в качестве символа Американской нацистской партией.Флаг "Бетси Росс" содержит изображение круга из 13 звезд на фоне красно-белых полос. Согласно легендам, он был сшит женщиной по имени Бетси Росс в 1776 году и стал символом войны 13 штатов против британской короны. Впрочем, многие историки оспаривают достоверность этой легенды.Появление флага "Звезды и полосы" остается одним из неразрешенных вопросов американской истории.В последующем этот флаг использовался американскими нацистами, а также министерством США по делам ветеранов.Это решение компании вызвало ожесточенные нападки в социальных сетях, где появилось множество обвинений в адрес Колина Каперника в антипатриотическом поведении.Дуг Дьюси, губернатор-ркспубликанец штата Аризона, заявил в твите, что распорядился отменить грант в размере 1 млн долларов компании Nike, выделенного ранее на строительство новой фабрики в городе Гудьир.Сенатор от штата Техас Тед Круз назвал решение фирмы Nike непатриотичным, заявив, что компания желает продавать свою продукцию людям, которые ненавидят американский флаг.Другие участники дискуссии призывают в социальных сетях развернуть бойкот продукции фирмы.Однако некоторые указывают на то, что эта версия флага использовалась белыми националистами, и поддерживают решение компании об отзыве продукции.Тем не менее кроссовки, которые уже были поставлены розничным торговцам, продаются сейчас на онлайн-платформе StockX более чем за 2 тысячи долларов. Фирма Nike попросила магазины вернуть уже поставленные им изделия.Консервативная газета Wall Street Journal пишет в редакционном комментарии, что никакой американский флаг не может быть символом расизма и что этот конфликт стал еще одним признаком нынешнего политического безумия.В 2016 году Колин Каперник, который выступал тогда квотербеком за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс" Национальной футбольной лиги, начал демонстративно становиться на одно колено во время исполнения государственного гимна перед началом матча в знак протеста против насилия полиции в отношении чернокожих американцев.Он прекратил свои выступления в рамках игр НФЛ по окончании сезона 2016 года, а затем подал в суд, утверждая, что владельцы команды намеренно заставили его уйти из футбола из-за его протестов. Позднее он отозвал свой иск в рамках внесудебной сделки.С 2018 года Каперник стал участником рекламной кампании фирмы Nike в честь 30-летия со дня ее основания.Мэтт Пауэлл, консультант маркетинговой фирмы NPD, считает, что Nike может рассчитывать на поддержку своих постоянных клиентов и ее коммерческим интересам вряд ли что-нибудь угрожает."Я считаю, что важно понимать демографию клиентуры фирмы Nike. Это в основном подростки, а судя по комментариям в социальных сетях, они не слишком настроены на осуждение решения своей любимой компании", - говорит он. Загрузка... bbc.com Категории: общество, спорт, в мире, история Ключевые слова: США, скандал, флаг, Nike — статья прочитана 126 раз Комментарии