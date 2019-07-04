«Не конфронтация, а развитие сотрудничества»: Путин рассказал об условии для диалога с Киевом 🔊 Воспроизвести РИА Новости © Михаил Климентьев



Президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные общения, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает Президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные общения, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает RT . По его мнению, в таком случае возможно урегулирование конфликта в Донбассе, а также налаживание диалога между Москвой и Киевом. В частности, Зеленскому следует вступить в контакт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР и перестать называть сограждан сепаратистами, указал Путин. Кроме того, российский лидер высказал свою точку зрения о взаимных санкциях ЕС и РФ, а также об обвинениях в адрес Москвы во «вмешательстве» во внутренние дела других стран.



Российский лидер напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.



«Да, (урегулирование конфликта и налаживание диалога. — RT) возможно, если Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе — вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их», — сказал Путин.



По словам Путина, Зеленскому от прежнего руководства достался «неприглядный багаж» — насильственная украинизация, запрет на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны и межконфессиональный раздор.



Российский лидер отметил, что жители Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.



«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — сказал Путин.



Отметим, сам Зеленский, хотя и заявляет о намерении урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путём, не намерен вести переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.



«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский в середине июня.



Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе Reuters © Ukrainian Presidential Press Service/Handout



В то же время он считает, что Киев уже предпринимает некоторые шаги к урегулированию конфликта. Так, накануне он заявил об этом в ходе встречи со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в канадском Торонто.



«Свидетельством этого является «перезапуск» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации «нормандского формата» и разведения сил и средств в Станице Луганской», — сказал украинский лидер.



«Вмешательство» РФ в зарубежные выборы



Также Путин прокомментировал ситуацию вокруг расследования «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году.



«Чем всё это закончилось — хорошо известно — «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора — «наскрести» фактов — не удалось, потому что их просто не было в природе», — отметил российский лидер.



Вместе с тем он обратил внимание на то обстоятельство, что санкции, которые были введены против России под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют.



Путин упомянул, что на фоне недавних выборов в Европарламент также распространялась информация о «российском вмешательстве». Президент предположил, что европейцам пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах.



«Да и основная цель их авторов осталась прежней — продолжать «демонизировать» Россию в глазах рядовых европейцев», — заключил президент.



Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия РФ и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на континенте.



Российский лидер также уделил внимание вопросу взаимных санкций между Москвой и Брюсселем. По его словам, первый шаг в этой ситуации должен сделать инициатор этих мер, то есть Евросоюз. После этого Россия сможет отменить ответные меры.



«Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее», — сказал Путин.



Между тем новый глава Европарламента Давид Сассоли накануне заявил, что не видит предпосылок к изменениям в подходе Евросоюза к санкциям против России. По его словам, предложений по пересмотру уже принятых решений нет.



«Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами, — приводит его слова РИА Новости. Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП».



Отказ от архаичных концепций



Также российский лидер призвал отказаться от «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.



«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных — времён холодной войны — концепций «сдерживания», «блоковой философии». Система безопасности должна быть единой и неделимой», — заявил российский лидер.



Он подчеркнул, что современная система безопасности должна быть основана на принципах межгосударственного общения в соответствии с Уставом ООН, исключающим применение силы и вмешательство во внутренние дела суверенных стран. Москва готова вести конструктивный диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским в том случае, если он начнёт выполнять свои предвыборные обещания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.Российский лидер напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.«Да, (урегулирование конфликта и налаживание диалога. — RT) возможно, если Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе — вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их», — сказал Путин.По словам Путина, Зеленскому от прежнего руководства достался «неприглядный багаж» — насильственная украинизация, запрет на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны и межконфессиональный раздор.Российский лидер отметил, что жители Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — сказал Путин.Отметим, сам Зеленский, хотя и заявляет о намерении урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путём, не намерен вести переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский в середине июня.В то же время он считает, что Киев уже предпринимает некоторые шаги к урегулированию конфликта. Так, накануне он заявил об этом в ходе встречи со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в канадском Торонто.«Свидетельством этого является «перезапуск» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации «нормандского формата» и разведения сил и средств в Станице Луганской», — сказал украинский лидер.Также Путин прокомментировал ситуацию вокруг расследования «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году.«Чем всё это закончилось — хорошо известно — «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора — «наскрести» фактов — не удалось, потому что их просто не было в природе», — отметил российский лидер.Вместе с тем он обратил внимание на то обстоятельство, что санкции, которые были введены против России под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют.Путин упомянул, что на фоне недавних выборов в Европарламент также распространялась информация о «российском вмешательстве». Президент предположил, что европейцам пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах.«Да и основная цель их авторов осталась прежней — продолжать «демонизировать» Россию в глазах рядовых европейцев», — заключил президент.Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия РФ и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на континенте.Российский лидер также уделил внимание вопросу взаимных санкций между Москвой и Брюсселем. По его словам, первый шаг в этой ситуации должен сделать инициатор этих мер, то есть Евросоюз. После этого Россия сможет отменить ответные меры.«Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее», — сказал Путин.Между тем новый глава Европарламента Давид Сассоли накануне заявил, что не видит предпосылок к изменениям в подходе Евросоюза к санкциям против России. По его словам, предложений по пересмотру уже принятых решений нет.«Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами, — приводит его слова РИА Новости. Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП».Также российский лидер призвал отказаться от «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных — времён холодной войны — концепций «сдерживания», «блоковой философии». Система безопасности должна быть единой и неделимой», — заявил российский лидер.Он подчеркнул, что современная система безопасности должна быть основана на принципах межгосударственного общения в соответствии с Уставом ООН, исключающим применение силы и вмешательство во внутренние дела суверенных стран. russian.rt.com Категории: экономика, политика, спорт, в мире Ключевые слова: Corriere della Sera, интервью, Путин География: Россия — статья прочитана 119 раз Комментарии