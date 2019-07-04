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Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer


Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей. Об этом сообщается на сайте военной базы США Moody, передает РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. Самолет сбросил три невзрывных боеприпаса BDU-33, каждый из которых весит более 11 килограммов и имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.

Военные отметили, что BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.

Как отмечается в сообщении, снаряды все еще не найдены. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, самолет, бомбы, ошибка
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добавлена сегодня, 4 июля, 17:00

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