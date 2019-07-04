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Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей. Об этом сообщается на сайте военной базы США Moody, передает РИА Новости.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. Самолет сбросил три невзрывных боеприпаса BDU-33, каждый из которых весит более 11 килограммов и имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.
Военные отметили, что BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.
Как отмечается в сообщении, снаряды все еще не найдены. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал
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