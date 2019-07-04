«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России 🔊 Воспроизвести



«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает



«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в I квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко на своей странице в Facebook.



По его мнению, позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.



Ранее руководитель газового дивизиона украинской компании Андрей Фаворов заявил, что «Нафтогаз» ожидает сбоя в транзите. По его оценкам, такая ситуация продлится около трёх месяцев.



Фаворов отметил, что российская сторона может занять «довольно жёсткую позицию». «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает RT «К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в I квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко на своей странице в Facebook.По его мнению, позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.Ранее руководитель газового дивизиона украинской компании Андрей Фаворов заявил, что «Нафтогаз» ожидает сбоя в транзите. По его оценкам, такая ситуация продлится около трёх месяцев.Фаворов отметил, что российская сторона может занять «довольно жёсткую позицию». russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Европа, Газпром, поставки, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 190 раз Комментарии