Руководитель Revolut Bank В.Миркес: мы переходим к следующему этапу СМИ 🔊 Воспроизвести



После того как правительственная комиссия вновь признала, что стартаповец из Великобритании Revolut Bank не представляет угрозы национальной безопасности Литвы, то, по словам главы банка Виргилиюса Миркеса, деятельность Revolut Bank, новичка в Литве, "поднимается на следующий этап" и, вероятно, увеличит количество людей, желающих там работать.



В интервью порталу vz.lt он сказал, что банк приходит на рынок дабы предложить альтернативы традиционным банковским услугам.



По его словам, банковские услуги вначале будут ограничиваться депозитами и потребительскими кредитами. При этом он подчеркнул, что сервисное предложение группы Revolut было основано на пакете банковского и платёжного учреждения в Англии. По словам Миркеса, потребительские кредиты могут быть дешевле, удобнее и проще в управлении, чем в большинстве банков.



Ранее BNS сообщало, что Revolut Bank планирует во второй половине этого года открыть специализированный банк. В настоящее время в банке работают 42 человека, и к концу года планируется удвоить штато. В настоящее время Revolut в Литве имеет уже более 200 тыс. клиентов.



В декабре прошлого года Европейским центральным банком с одобрения Банка Литвы Revolut Bank была выдана лицензия специализированного банка. После того как правительственная комиссия вновь признала, что стартаповец из Великобритании Revolut Bank не представляет угрозы национальной безопасности Литвы, то, по словам главы банка Виргилиюса Миркеса, деятельность Revolut Bank, новичка в Литве, "поднимается на следующий этап" и, вероятно, увеличит количество людей, желающих там работать.В интервью порталу vz.lt он сказал, что банк приходит на рынок дабы предложить альтернативы традиционным банковским услугам.По его словам, банковские услуги вначале будут ограничиваться депозитами и потребительскими кредитами. При этом он подчеркнул, что сервисное предложение группы Revolut было основано на пакете банковского и платёжного учреждения в Англии. По словам Миркеса, потребительские кредиты могут быть дешевле, удобнее и проще в управлении, чем в большинстве банков.Ранее BNS сообщало, что Revolut Bank планирует во второй половине этого года открыть специализированный банк. В настоящее время в банке работают 42 человека, и к концу года планируется удвоить штато. В настоящее время Revolut в Литве имеет уже более 200 тыс. клиентов.В декабре прошлого года Европейским центральным банком с одобрения Банка Литвы Revolut Bank была выдана лицензия специализированного банка. BNS Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: стартап, опасность, Revolut География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии