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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Новые подробности о падении c парома литовцев: мужчина пытался спасти спутника
Выясняются новые подробности: во вторник вечером два литовца выпали с парома, но оказалось, что один человек пытался спасти другого.
Как сообщает Клайпедская полиция, мужчины 1971 и 1988 г. р. плыли из Швеции в Клайпеду. Младший, по свидетельству очевидцев, упал за борт, а старший пытался его спасти, перевесился за борт и тоже упал в воду.
Принадлежащий компании DFDS seaways морской паром Optima Seaways отправился из гавани Карлсхамн в 20:00 по литовскому времени.
Около 22:50 поступила информация о том, что за борт упали два человека. Процедура спасения была начата, судно повернуло обратно к месту падения двух человек.
Основной службой спасательной операции был Шведский морской спасательно-координационный центр. Несчастье произошло у шведского побережья. Поисковая операция заняла около 5 часов и позже была прекращена.
Представитель компании DFDS Seaways BNS заявил, что выпавшие за борт литовцы были попутчиками.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Категории: чп и криминал
География: Литва
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