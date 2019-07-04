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Новые подробности о падении c парома литовцев: мужчина пытался спасти спутника



Выясняются новые подробности: во вторник вечером два литовца выпали с парома, но оказалось, что один человек пытался спасти другого.

Как сообщает Клайпедская полиция, мужчины 1971 и 1988 г. р. плыли из Швеции в Клайпеду. Младший, по свидетельству очевидцев, упал за борт, а старший пытался его спасти, перевесился за борт и тоже упал в воду.

Принадлежащий компании DFDS seaways морской паром Optima Seaways отправился из гавани Карлсхамн в 20:00 по литовскому времени.

Около 22:50 поступила информация о том, что за борт упали два человека. Процедура спасения была начата, судно повернуло обратно к месту падения двух человек.

Основной службой спасательной операции был Шведский морской спасательно-координационный центр. Несчастье произошло у шведского побережья. Поисковая операция заняла около 5 часов и позже была прекращена.

Представитель компании DFDS Seaways BNS заявил, что выпавшие за борт литовцы были попутчиками.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: люди, Швеция, паром, море, погибшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июля, 12:30

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