Главная >> Новости >> спорт, в Беларуси >> Литовское фотоэхо II Европейских игр

Литовское фотоэхо II Европейских игр





Вчера "Обзор" сообщил о том, что в редакцию "прилетела" первая фотография, отправленная на блиц-фотоконкурс, организованный "Обзором" и посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.

Первую фотографию в рамках конкурса прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде.

Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.

Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.

Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса - клайпедчанина Ивана Стасевича.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в Беларуси
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
статья прочитана 143 раза
добавлена сегодня, 4 июля, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка