Литовское фотоэхо II Европейских игр 🔊 Воспроизвести







Вчера "Обзор" сообщил о том, что в редакцию "прилетела" первая фотография, отправленная на блиц-фотоконкурс, организованный "Обзором" и посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Первую фотографию в рамках конкурса прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде.



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются. Вчера "Обзор" сообщил о том, что в редакцию "прилетела" первая фотография, отправленная на блиц-фотоконкурс, организованный "Обзором" и посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Первую фотографию в рамках конкурса прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде.Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса - клайпедчанина Ивана Стасевича.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса - клайпедчанина Ивана Стасевича. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс — статья прочитана 143 раза Комментарии