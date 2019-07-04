Поездка в Эстонию – подарок на окончание основной школы 🔊 Воспроизвести







21 июня в клайпедской гимназии «Жалякальнё» отзвенел последний звонок для учеников 10-х классов. Официальное мероприятие прошло в актовом зале гимназии и, как всегда, было ярким и запоминающимся.



Ученики, администрация и учителя гимназии, родители и гости поздравляли, благодарили друг друга, вручали памятные сувениры, грамоты отличникам, победителям конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. И естественно, родители дарили подарки виновникам этого праздника, своим детям. В двух 10-х классах родители решили подарить своим детям поездку в Эстонию. Туристическое агентство «Aisčiai» помогло организовать экскурсию, и 28 июня классные руководители со своими учениками и родителями отправились в Таллин.



В столице Эстонии мы посетили Морской музей. Сколько интересной информации почерпнули, сколько развлекательных мгновений пережили наши дети… Ученики, администрация и учителя гимназии, родители и гости поздравляли, благодарили друг друга, вручали памятные сувениры, грамоты отличникам, победителям конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. И естественно, родители дарили подарки виновникам этого праздника, своим детям. В двух 10-х классах родители решили подарить своим детям поездку в Эстонию. Туристическое агентство «Aisčiai» помогло организовать экскурсию, и 28 июня классные руководители со своими учениками и родителями отправились в Таллин.В столице Эстонии мы посетили Морской музей. Сколько интересной информации почерпнули, сколько развлекательных мгновений пережили наши дети…



После музея отправились в пешую экскурсию по старому городу, Верхний и Нижний Таллин. Экскурсовод Виолетта очень сжато, но достаточно информативно и доступно рассказала про самые известные места города. Потом было свободное время, и мы гуляли по узеньким улочкам города, заходили в сувенирные лавки, церкви, костелы, храмы, и конечно же, в знаменитые эстонские кофейни. Национальные блюда и напитки, интерьер и официанты в национальных костюмах, – всё было пропитано стариной и тем временем, когда эстонцев называли эстами.











Ночевать отправились в пригород Таллина, в комфортабельный отель «Старый рыцарь», где интерьер соответствовал названию. Отдохнув и позавтракав, мы продолжили путешествие – отправились в студенческий город Тарту. И первым объектом посещения стал учебный центр «АННАА». На описании этого центра хочется остановиться подробнее.



Поразили скамейки и столы огромных размеров, фонтан, который висит в воздухе… Дети и родители так же, как и в морском музее, развлекались от всей души. Зеркальный лабиринт, водяной принтер, велосипед на канате, научный магазин и кафе «Ньютон» были очень интересны, а уникальная анатомическая коллекция заставила содрогнуться, но тем не менее все с интересом рассматривали экспонаты, самый старый из которых датируется 1803 годом. И, конечно же, умилил всех цыплёнок, который вылупился из яйца на наших глазах.



После посещения учебного центра гид Виолетта провела обзорную экскурсию по центру города Тарту. Как ни жаль было расставаться, но вся программа выполнена, и наша дружная группа отправилась домой. А на обратном пути наши классные руководители и родители уже планировали новые поездки в следующем учебном году. И дети, и родители, и учителя сошлись во мнении, что это самый лучший подарок детям на окончание школы.











После трудного учебного года, провести 2 дня в познавательно-развлекательной поездке перед летними каникулами, что может быть лучше? Домой вернулись поздно ночью, уставшие, но весёлые и довольные. Детей, которые ехали без родителей, встречали мамы и папы.



В заключение хотелось бы ещё раз отметить такие интересные места в соседней Эстонии, как Морской музей и учебный центр «АННАА» и порекомендовать всем, кто собирается посетить Эстонию, не пройти мимо этих объектов. Поверьте, они стоят вашего внимания.



Экскурсия закончилась, ученики и родители попрощались с классными руководителями до сентября, чтобы после каникул опять встретиться и общаться не только в стенах гимназии, но снова и снова отправляться в новые поездки, как это было в 9 и 10 классах.











И, конечно же, возьму на себя смелость открыто и от всего сердца поблагодарить от лица всех детей и родителей наших классных руководителей Ирену Грауслене и Ирину Киселеву, которые, не считаясь со своим личным временем, столько раз за эти два года возили наших детей всё в новые и новые города. Во время этих поездок дети не только сплотились и ещё больше подружились, но и узнали и увидели много нового, расширили свой кругозор.



СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!!!



Наталия РЕПИНА,



специально для «Обзора»



Фото автора и Зои Пасюты



Летали на самолёте, спускались на подводной лодке в Марианскую впадину, испытали на себе ураганный ветер… Всего и не перечислишь.После музея отправились в пешую экскурсию по старому городу, Верхний и Нижний Таллин. Экскурсовод Виолетта очень сжато, но достаточно информативно и доступно рассказала про самые известные места города. Потом было свободное время, и мы гуляли по узеньким улочкам города, заходили в сувенирные лавки, церкви, костелы, храмы, и конечно же, в знаменитые эстонские кофейни. Национальные блюда и напитки, интерьер и официанты в национальных костюмах, – всё было пропитано стариной и тем временем, когда эстонцев называли эстами.Ночевать отправились в пригород Таллина, в комфортабельный отель «Старый рыцарь», где интерьер соответствовал названию. Отдохнув и позавтракав, мы продолжили путешествие – отправились в студенческий город Тарту. И первым объектом посещения стал учебный центр «АННАА». На описании этого центра хочется остановиться подробнее.Поразили скамейки и столы огромных размеров, фонтан, который висит в воздухе… Дети и родители так же, как и в морском музее, развлекались от всей души. Зеркальный лабиринт, водяной принтер, велосипед на канате, научный магазин и кафе «Ньютон» были очень интересны, а уникальная анатомическая коллекция заставила содрогнуться, но тем не менее все с интересом рассматривали экспонаты, самый старый из которых датируется 1803 годом. И, конечно же, умилил всех цыплёнок, который вылупился из яйца на наших глазах.После посещения учебного центра гид Виолетта провела обзорную экскурсию по центру города Тарту. Как ни жаль было расставаться, но вся программа выполнена, и наша дружная группа отправилась домой. А на обратном пути наши классные руководители и родители уже планировали новые поездки в следующем учебном году. И дети, и родители, и учителя сошлись во мнении, что это самый лучший подарок детям на окончание школы.После трудного учебного года, провести 2 дня в познавательно-развлекательной поездке перед летними каникулами, что может быть лучше? Домой вернулись поздно ночью, уставшие, но весёлые и довольные. Детей, которые ехали без родителей, встречали мамы и папы.В заключение хотелось бы ещё раз отметить такие интересные места в соседней Эстонии, как Морской музей и учебный центр «АННАА» и порекомендовать всем, кто собирается посетить Эстонию, не пройти мимо этих объектов. Поверьте, они стоят вашего внимания.Экскурсия закончилась, ученики и родители попрощались с классными руководителями до сентября, чтобы после каникул опять встретиться и общаться не только в стенах гимназии, но снова и снова отправляться в новые поездки, как это было в 9 и 10 классах.И, конечно же, возьму на себя смелость открыто и от всего сердца поблагодарить от лица всех детей и родителей наших классных руководителей Ирену Грауслене и Ирину Киселеву, которые, не считаясь со своим личным временем, столько раз за эти два года возили наших детей всё в новые и новые города. Во время этих поездок дети не только сплотились и ещё больше подружились, но и узнали и увидели много нового, расширили свой кругозор.СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!!! Категории: в странах Балтии, общество, образование Ключевые слова: Таллин, гимназия «Жалякальнё», Тарту География: Эстония, Тарту — статья прочитана 143 раза Комментарии