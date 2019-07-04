Загрузка... Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта, сообщает



«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», — приводит Белта слова Караника.



По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы.



Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.



Ранее следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта ко Дню независимости республики в Минске. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта, сообщает RT «К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», — приводит Белта слова Караника.По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы.Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.Ранее следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта ко Дню независимости республики в Минске. Загрузка... russian.rt.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: праздник, погибшие, салют География: Белоруссия — статья прочитана 136 раз Комментарии