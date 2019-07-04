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Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске

РИА Новости


Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта, сообщает RT.

«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», — приводит Белта слова Караника.

По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы.

Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.

Ранее следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта ко Дню независимости республики в Минске.
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russian.rt.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: праздник, погибшие, салют
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 4 июля, 09:38

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