СДРПЛ подпишет коалиционное соглашение и ждёт ухода спикера парламента 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Президиум Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ) в среду постановил, что партия должна участвовать в правящей коалиции.



Председатель партии Гядиминас Киркилас после длившихся три с половиной часа переговоров объявил о получении полномочий на подписание коалиционного соглашения. За это проголосовали более 20 членов президиума, трое воздержались.



Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу.



После встречи председатель СДРПЛ не сказал журналистам, на каких условиях партия согласилась подписать коалиционное соглашение.



"Условия - это, прежде всего, наша программа. Сегодня мы получили некоторые другие предложения, на обсуждение которых у нас ещё есть время", - сказал Киркилас не уточняя, какие предложения были получены. Президиум Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ) в среду постановил, что партия должна участвовать в правящей коалиции.Председатель партии Гядиминас Киркилас после длившихся три с половиной часа переговоров объявил о получении полномочий на подписание коалиционного соглашения. За это проголосовали более 20 членов президиума, трое воздержались.Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу.После встречи председатель СДРПЛ не сказал журналистам, на каких условиях партия согласилась подписать коалиционное соглашение."Условия - это, прежде всего, наша программа. Сегодня мы получили некоторые другие предложения, на обсуждение которых у нас ещё есть время", - сказал Киркилас не уточняя, какие предложения были получены. Он только что упомянул, что новые предложения касаются как постов, так и программных дел.



Однако, если Викторас Пранцкетис, спикер Сейма, в следующий вторник не покинет свой пост, данное коалиционное соглашение перестанет действовать, подчеркнул Г.Киркилас.



"Как я уже говорил, это не является для нас приоритетом, но мы, вероятно, проголосуем во вторник за пост спикера Сейма. Это предмет договорённостей. Если не проголосуем, то договор не вступит в силу", - сказал лидер социал-трудовиков.



Это подтвердил и председатель Союза крестьян и "зелёных" Литвы Рамунас Карбаускис, который тоже участвовал в заседании президиума СДРПЛ.



"Если условия коалиции не будут выполнены, то и коалиционное соглашение окажется недействительным", - сказал он.



"Тогда партии должны будут решить, что делать дальше. Я был бы просто удивлён, что один человек может сделать заложником всё государство, что он действительно не может понять, что был избран по коалиционному соглашению, и по коалиционному соглашению может быть заменён", - добавил Карбаускис и сказал, что у него всё ещё есть надежда, что "председатель Сейма сам примет решение".



В.Пранцкетис неоднократно подчёркивал, что не намерен уходить в отставку.



После президентских выборов "крестьяне" начали реформировать правящее большинство. Если "крестьяне", "социал-трудовики", "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы договорятся о коалиции, то в Сейме у них будет 76 голосов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии