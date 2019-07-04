Главная >> Новости >> политика, общество >> СДРПЛ подпишет коалиционное соглашение и ждёт ухода спикера парламента

СДРПЛ подпишет коалиционное соглашение и ждёт ухода спикера парламента

фото: bns.lt


Президиум Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ) в среду постановил, что партия должна участвовать в правящей коалиции.

Председатель партии Гядиминас Киркилас после длившихся три с половиной часа переговоров объявил о получении полномочий на подписание коалиционного соглашения. За это проголосовали более 20 членов президиума, трое воздержались.

Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу.

После встречи председатель СДРПЛ не сказал журналистам, на каких условиях партия согласилась подписать коалиционное соглашение.

"Условия - это, прежде всего, наша программа. Сегодня мы получили некоторые другие предложения, на обсуждение которых у нас ещё есть время", - сказал Киркилас не уточняя, какие предложения были получены.
Он только что упомянул, что новые предложения касаются как постов, так и программных дел.

Однако, если Викторас Пранцкетис, спикер Сейма, в следующий вторник не покинет свой пост, данное коалиционное соглашение перестанет действовать, подчеркнул Г.Киркилас.

"Как я уже говорил, это не является для нас приоритетом, но мы, вероятно, проголосуем во вторник за пост спикера Сейма. Это предмет договорённостей. Если не проголосуем, то договор не вступит в силу", - сказал лидер социал-трудовиков.

Это подтвердил и председатель Союза крестьян и "зелёных" Литвы Рамунас Карбаускис, который тоже участвовал в заседании президиума СДРПЛ.

"Если условия коалиции не будут выполнены, то и коалиционное соглашение окажется недействительным", - сказал он.

"Тогда партии должны будут решить, что делать дальше. Я был бы просто удивлён, что один человек может сделать заложником всё государство, что он действительно не может понять, что был избран по коалиционному соглашению, и по коалиционному соглашению может быть заменён", - добавил Карбаускис и сказал, что у него всё ещё есть надежда, что "председатель Сейма сам примет решение".

В.Пранцкетис неоднократно подчёркивал, что не намерен уходить в отставку.

После президентских выборов "крестьяне" начали реформировать правящее большинство. Если "крестьяне", "социал-трудовики", "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы договорятся о коалиции, то в Сейме у них будет 76 голосов.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 4 июля, 09:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка