4 июля - День независимости США: история и традиции праздника 🔊 Воспроизвести



День независимости является основным государственным праздником США, отмечаемым 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, напоминает



День независимости является основным государственным праздником США, отмечаемым в честь принятия Декларации независимости (Declaration of Independence). 4 июля 1776 года представители 13-ти штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.



Неизбежность разрыва с метрополией стала ясна после начала в апреле 1775 года военных действий за независимость в Северной Америке (1775-1783). День независимости является основным государственным праздником США, отмечаемым 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, напоминает РИА Новости День независимости является основным государственным праздником США, отмечаемым в честь принятия Декларации независимости (Declaration of Independence). 4 июля 1776 года представители 13-ти штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.Неизбежность разрыва с метрополией стала ясна после начала в апреле 1775 года военных действий за независимость в Северной Америке (1775-1783).



11 июня для подготовки специальной декларации по этому вопросу был избран комитет в составе Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона. Составить проект декларации было поручено главе комитета, видному деятелю Войны за независимость Томасу Джефферсону, который 17 дней (с 11 по 28 июня) работал над ее текстом.



Проект Джефферсона с незначительными редакционными поправками Джона Адамса и Бенджамина Франклина 28 июня был предоставлен Континентальному конгрессу. В ходе обсуждения в проект были внесены изменения, в частности изъят раздел, осуждавший рабство и работорговлю.



Вечером 4 июля согласованный текст "Единодушной декларации тринадцати Соединенных Штатов Америки" был единогласно одобрен, удостоверен подписями президента конгресса Джона Хэнкока и секретаря Чарльза Томсона и прочтен вслух перед народом, собравшимся перед зданием, где заседал Континентальный конгресс.



© РИА Новости / Владимир Федоренко



Это был первый в истории документ, провозгласивший принцип народного суверенитета как основы государственного устройства, отвергший господствовавшую в то время теорию божественного происхождения власти. Декларация независимости утверждала за народом право на восстание и свержение деспотического правительства, провозглашала основные идеи демократии — равенство людей, их "неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью".



Декларация стала не только "свидетельством о рождении" нового государства, но и памятником американской литературы: Джефферсону удалось выразить ее принципы и идеи образным языком, в краткой и доступной форме.



Церемония подписания записанной на пергаменте декларации состоялась 2 августа 1776 года. Имена всех 56 человек, подписавших Декларацию, вошли в историю США, им посвящена обширная литература и мемориал в Вашингтоне.



Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, — Томас Джефферсон и Джон Адамс — скончались в один день 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.



В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля государственным праздником.



Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.



По сложившейся традиции в День Независимости США перед посетителями архива и туристами выступают одетые в камзолы и шляпы XVIII века актеры, громко читающие текст Декларации.



Главное событие — парад Дня Независимости — проходит в полдень в Вашингтоне. Одновременно в Америке проходят народные гуляния, устраиваются фейерверки, американцы вывешивают на своих домах государственный флаг США.



Существуют и определенные региональные особенности. К примеру, в городе Сюард (штат Аляска) проводится пеший поход на вершину горы Маунт-Марафон. Начиная с 1818 года, жители городка Лититц (штат Пенсильвания) на протяжении зимы изготавливают свечи: 4 июля в городе устраивается фестиваль свечей. В городе Текумсе (штат Небраска) на здании суда вывешиваются несколько сот флагов в честь уроженцев города, служивших в вооруженных силах США. 7 июня 1776 года на заседании Континентального конгресса делегат из Вирджинии Ричард Генри Ли внес резолюцию, утверждавшую, что "Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами; что они полностью освобождаются от верности британской короне; что всякая политическая связь между ними и Британским государством должна быть полностью расторгнута".11 июня для подготовки специальной декларации по этому вопросу был избран комитет в составе Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона. Составить проект декларации было поручено главе комитета, видному деятелю Войны за независимость Томасу Джефферсону, который 17 дней (с 11 по 28 июня) работал над ее текстом.Проект Джефферсона с незначительными редакционными поправками Джона Адамса и Бенджамина Франклина 28 июня был предоставлен Континентальному конгрессу. В ходе обсуждения в проект были внесены изменения, в частности изъят раздел, осуждавший рабство и работорговлю.Вечером 4 июля согласованный текст "Единодушной декларации тринадцати Соединенных Штатов Америки" был единогласно одобрен, удостоверен подписями президента конгресса Джона Хэнкока и секретаря Чарльза Томсона и прочтен вслух перед народом, собравшимся перед зданием, где заседал Континентальный конгресс.Это был первый в истории документ, провозгласивший принцип народного суверенитета как основы государственного устройства, отвергший господствовавшую в то время теорию божественного происхождения власти. Декларация независимости утверждала за народом право на восстание и свержение деспотического правительства, провозглашала основные идеи демократии — равенство людей, их "неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью".Декларация стала не только "свидетельством о рождении" нового государства, но и памятником американской литературы: Джефферсону удалось выразить ее принципы и идеи образным языком, в краткой и доступной форме.Церемония подписания записанной на пергаменте декларации состоялась 2 августа 1776 года. Имена всех 56 человек, подписавших Декларацию, вошли в историю США, им посвящена обширная литература и мемориал в Вашингтоне.Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, — Томас Джефферсон и Джон Адамс — скончались в один день 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля государственным праздником.Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.По сложившейся традиции в День Независимости США перед посетителями архива и туристами выступают одетые в камзолы и шляпы XVIII века актеры, громко читающие текст Декларации.Главное событие — парад Дня Независимости — проходит в полдень в Вашингтоне. Одновременно в Америке проходят народные гуляния, устраиваются фейерверки, американцы вывешивают на своих домах государственный флаг США.Существуют и определенные региональные особенности. К примеру, в городе Сюард (штат Аляска) проводится пеший поход на вершину горы Маунт-Марафон. Начиная с 1818 года, жители городка Лититц (штат Пенсильвания) на протяжении зимы изготавливают свечи: 4 июля в городе устраивается фестиваль свечей. В городе Текумсе (штат Небраска) на здании суда вывешиваются несколько сот флагов в честь уроженцев города, служивших в вооруженных силах США. РИА Новости Категории: в мире, общество, история Ключевые слова: США, праздник, независимость — статья прочитана 165 раз Комментарии