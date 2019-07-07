Мировые метеорологические рекорды 🔊 Воспроизвести



Температура



До 13 сентября 2012 года считалось, что рекордная для земного шара температура (+58,2 °C) была зафиксирована 13 сентября 1922 г. в населённом пункте Аль Азизия (Ливийская пустыня), однако через 90 лет после регистрации Всемирная метеорологическая организация, выполнив тщательный анализ записей, заявила, что измерения температуры были выполнены с ошибкой. Максимальная температура - 57,8°.



Максимальная годовая температура - 31,1 градуса, Луг Гананан (Восточноафриканский регион).



Минимальная - минус 89,2 градуса, ст. «Восток» (Антарктида).



Минимальная годовая – минус 65 градусов, ст. «Восток» (Антарктида).



Атмосферное давление



Наибольшее давление у земной поверхности - 108,56 кПа, Хубсугальский район (Монголия). До 13 сентября 2012 года считалось, что рекордная для земного шара температура (+58,2 °C) была зафиксирована 13 сентября 1922 г. в населённом пункте Аль Азизия (Ливийская пустыня), однако через 90 лет после регистрации Всемирная метеорологическая организация, выполнив тщательный анализ записей, заявила, что измерения температуры были выполнены с ошибкой. Максимальная температура - 57,8°.Максимальная годовая температура - 31,1 градуса, Луг Гананан (Восточноафриканский регион).Минимальная - минус 89,2 градуса, ст. «Восток» (Антарктида).Минимальная годовая – минус 65 градусов, ст. «Восток» (Антарктида).Наибольшее давление у земной поверхности - 108,56 кПа, Хубсугальский район (Монголия). Наименьшее давление у земной поверхности - 85 кПа в центре торнадо F-4 (24 июня 2003 г.).



Ветер



Сильнейший - 103,6 м/сек., гора Вашингтон.



Самое ветреное место - 83,3 м/сек., Берег Георга V (Антарктида).



Осадки



Самый сильный дождь - 3,8 см/мин., Гваделупа, 27 ноября 1970 г.



Больше всего дождей за год - уровень осадков составил 13,3 м, Колумбия.



Максимум за минуту - 212 мм, Юнионвилль (США).



День с наибольшим количеством осадков - 1870 мм, остров Реюньон в Индийском океане (1952 г.).



Наибольшее количество осадков за год - 26,46 м Черрапунджи, Индия (1860-1861 гг.).



Наибольшее количество суток с дождём - 348 мм, Байя Феликс (Чили).



Самое низкое количество осадков в год - 0 мм, пустыня Атакама (Чили).



Максимум снега за сутки - 193 см, Серебряное Озеро (США).



Максимум снега за год - 2541 мм, гора Ренье (США).



Самая большая снежинка составила 38 см в диаметре.



Рекордный по количеству выпавшего снега снегопад - 4,8 м, зафиксирован на горе Шаста (Калифорния, США) 13-19 февраля 1959 г.



В апреле 1981 года в провинции Гуандун (Китай) выпали градины весом 7 кг.



В некоторых районах Кении, где выращивают чай, в среднем в году бывает 132 дня с градом.



Максимум гроз в год – 322, Богор (остров Ява).



Солнечное излучение



Максимум - 4300 ч/год в Ливийской пустыне.



Минимум - 6 мин /мес., Лондон (декабрь 1890 г.).



Всемирная метеорологическая организация обновила данные температурных рекордов, которые были в разных странах мира.



На первом месте рейтинга самых жарких летних температур - Калифорния. В национальном парке «Долина смерти» 10 июля 1913 года было зафиксировано 56,7 градуса.



На втором месте - прибрежный город в северо-восточной части Туниса, где 21 июля 2016 года зафиксировано 55 градусов жары.



В Азии температурный рекорд был зафиксирован 21 июля 2016 года в Кувейте - 53,9 градуса тепла. И на четвёртом месте - город Турбат в Пакистане, где 28 мая 2017 г. столбик термометра показал 53,7 градуса жары. Гидрометеорологическая служба при Министерстве окружающей среды Литвы Категории: в мире Ключевые слова: погода Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 89 раз Комментарии