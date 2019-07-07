Главная >> Новости >> в мире >> Мировые метеорологические рекорды

Мировые метеорологические рекорды



Температура

До 13 сентября 2012 года считалось, что рекордная для земного шара температура (+58,2 °C) была зафиксирована 13 сентября 1922 г. в населённом пункте Аль Азизия (Ливийская пустыня), однако через 90 лет после регистрации Всемирная метеорологическая организация, выполнив тщательный анализ записей, заявила, что измерения температуры были выполнены с ошибкой. Максимальная температура - 57,8°.

Максимальная годовая температура - 31,1 градуса, Луг Гананан (Восточноафриканский регион).

Минимальная - минус 89,2 градуса, ст. «Восток» (Антарктида).

Минимальная годовая – минус 65 градусов, ст. «Восток» (Антарктида).

Атмосферное давление

Наибольшее давление у земной поверхности - 108,56 кПа, Хубсугальский район (Монголия).
Наименьшее давление у земной поверхности - 85 кПа в центре торнадо F-4 (24 июня 2003 г.).

Ветер

Сильнейший - 103,6 м/сек., гора Вашингтон.

Самое ветреное место - 83,3 м/сек., Берег Георга V (Антарктида).

Осадки

Самый сильный дождь - 3,8 см/мин., Гваделупа, 27 ноября 1970 г.

Больше всего дождей за год - уровень осадков составил 13,3 м, Колумбия.

Максимум за минуту - 212 мм, Юнионвилль (США).

День с наибольшим количеством осадков - 1870 мм, остров Реюньон в Индийском океане (1952 г.).

Наибольшее количество осадков за год - 26,46 м Черрапунджи, Индия (1860-1861 гг.).

Наибольшее количество суток с дождём - 348 мм, Байя Феликс (Чили).

Самое низкое количество осадков в год - 0 мм, пустыня Атакама (Чили).

Максимум снега за сутки - 193 см, Серебряное Озеро (США).

Максимум снега за год - 2541 мм, гора Ренье (США).

Самая большая снежинка составила 38 см в диаметре.

Рекордный по количеству выпавшего снега снегопад - 4,8 м, зафиксирован на горе Шаста (Калифорния, США) 13-19 февраля 1959 г.

В апреле 1981 года в провинции Гуандун (Китай) выпали градины весом 7 кг.

В некоторых районах Кении, где выращивают чай, в среднем в году бывает 132 дня с градом.

Максимум гроз в год – 322, Богор (остров Ява).

Солнечное излучение

Максимум - 4300 ч/год в Ливийской пустыне.

Минимум - 6 мин /мес., Лондон (декабрь 1890 г.).

Всемирная метеорологическая организация обновила данные температурных рекордов, которые были в разных странах мира.

На первом месте рейтинга самых жарких летних температур - Калифорния. В национальном парке «Долина смерти» 10 июля 1913 года было зафиксировано 56,7 градуса.

На втором месте - прибрежный город в северо-восточной части Туниса, где 21 июля 2016 года зафиксировано 55 градусов жары.

В Азии температурный рекорд был зафиксирован 21 июля 2016 года в Кувейте - 53,9 градуса тепла. И на четвёртом месте - город Турбат в Пакистане, где 28 мая 2017 г. столбик термометра показал 53,7 градуса жары.
Гидрометеорологическая служба при Министерстве окружающей среды Литвы
Категории: в мире
Ключевые слова: погода
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173
статья прочитана 89 раз
добавлена сегодня, 7 июля, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка