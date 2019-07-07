Метеорологические рекорды Литвы 🔊 Воспроизвести



Температура



Максимальная - 37,5 градуса в Зарасай (31 июля 1994 г.). Минимальная – минус 42,9 градуса в Утяне (1 февраля 1956 г.). Максимальная средняя - 21,1 градуса в июле (Биржай, Дукштас, Укмярге, Утяна, 2001 г.). Минимальная средняя – минус 16,4 градуса в Дукштасе (январь 1967 г.).



Атмосферное давление



Абсолютный максимум (на уровне моря) - 1058,5 гПа, Вильнюс, декабрь 1889 г. Абсолютный минимум (на уровне моря) - 951,5 гПа, Утяна, январь 1931 г. Абсолютный максимум (на уровне метеостанции) - 1054,2 гПа, Клайпеда, январь 1929 г. Абсолютный минимум (на уровне метеостанции) - 930,9 гПа, Дукштас, январь 1931 г.



Ветер



Сильнейший - 44 м/сек. во время урагана Анатолий 1999 г.



Самый сильный вихрь - 60-70 м/сек. в Ширвинтос (29 мая 1981 г.), в Шяуляй 27 июля 2011 г. Максимальная - 37,5 градуса в Зарасай (31 июля 1994 г.). Минимальная – минус 42,9 градуса в Утяне (1 февраля 1956 г.). Максимальная средняя - 21,1 градуса в июле (Биржай, Дукштас, Укмярге, Утяна, 2001 г.). Минимальная средняя – минус 16,4 градуса в Дукштасе (январь 1967 г.).Абсолютный максимум (на уровне моря) - 1058,5 гПа, Вильнюс, декабрь 1889 г. Абсолютный минимум (на уровне моря) - 951,5 гПа, Утяна, январь 1931 г. Абсолютный максимум (на уровне метеостанции) - 1054,2 гПа, Клайпеда, январь 1929 г. Абсолютный минимум (на уровне метеостанции) - 930,9 гПа, Дукштас, январь 1931 г.Сильнейший - 44 м/сек. во время урагана Анатолий 1999 г.Самый сильный вихрь - 60-70 м/сек. в Ширвинтос (29 мая 1981 г.), в Шяуляй 27 июля 2011 г. Максимальная скорость ветра - 40 м/с, Нида (октябрь 1967 г., декабрь 1999 г.).



Осадки



Самое большое суточное количество дождевых осадков - 250 мм на озере Сартай (Рокишкский район) 1 июля 1980 г.



Максимальное месячное количество осадков - 293,7 мм (октябрь 2017 г.).



Минимальное месячное количество осадков - 0,0 мм, Клайпеда, Паланга, Шилуте, Тяльшяй (июль 1994 г.), Лаукува, Паланга, Расяйняй (август 2002 г.), Алитус, Биржай, Дотнува, Нида, Н. Акмяне, Радвилишкис, Расяйняй, Таураге (апрель 2019 г.).



Максимальное годовое количество осадков - 1322,8 мм, Ланкупяй (2017 г.).



Минимальное годовое количество осадков - 355,7 мм в Укмярге (1964 г.).



Самый толстый снежный покров - 90 см в Лаукуве (1931 г.).



Самый крупный град (диаметр льдинок) - 120 мм в Кибартай (10 июля 1995 г.).



Самая продолжительная стихийная пурга – 78 час. 25 мин., Панявежис (11 февраля 1969 г.).



Самый сильный снегопад - 66 мм/12 час., Нида (25 ноября 2008 г.).



Самое сильное промерзание почвы - 145 см, Лаздияй (март 1969 г.). Минимальная относительная влажность воздуха - 14% в Шилуте (апрель 1995 г.). Гидрометеорологическая служба при Министерстве окружающей среды Литвы , Гидрометеорологическая служба при Министерстве окружающей среды Литвы Категории: в странах Балтии Ключевые слова: погода Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 136 раз Комментарии