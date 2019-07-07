«Исправился» 🔊 Воспроизвести 8 лет назад Литву потрясла трагедия - в ДТП погибли молодой мужчина и месячный младенец. Виновник ДТП Рамунас Балькюнас был осуждён, но затем досрочно освобождён из колонии. Вскоре он снова стал виновником ДТП и сбежал с места происшествия.



Полиция Вильнюсского округа передала в суд дело об административном правонарушении, в котором 29-летнего Балькюнаса подозревают в нарушении ПДД.



26 июня приступить к рассмотрению этого дела должна была судья Вильнюсского участкового суда Соната Раупенайте-Лекараускене, однако обвиняемый в суд не явился. В суд не пришёл и владелец автомобиля, за рулём которого Балькюнас совершил ДТП.



Балькюнас уже в 4-й раз не явился на заседание суда, поэтому судья распорядилась доставить его в суд под стражей. Полиция Вильнюсского округа передала в суд дело об административном правонарушении, в котором 29-летнего Балькюнаса подозревают в нарушении ПДД.26 июня приступить к рассмотрению этого дела должна была судья Вильнюсского участкового суда Соната Раупенайте-Лекараускене, однако обвиняемый в суд не явился. В суд не пришёл и владелец автомобиля, за рулём которого Балькюнас совершил ДТП.Балькюнас уже в 4-й раз не явился на заседание суда, поэтому судья распорядилась доставить его в суд под стражей. Балькюнас совершил ДТП 7 марта около 8 ч. в Вильнюсе, на перекрёстке ул. Юстинишкю и Мядейнос, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль. Он не остановился и скрылся с места происшествия.



Пострадавший водитель запомнил номер и марку авто и сообщил в полицию. Полиция связалась с владельцем автомобиля и выяснила, что им управлял Балькюнас.



Не исключено, что водитель скрылся с места ДТП, так как был пьян. Однако установить это невозможно, поскольку полиция в тот же день Балькюнаса не нашла.



За совершение ДТП и за то, что он покинул место происшествия, Балькюнасу грозит штраф в размере 850-1500 евро. Кроме того, если его вина будет доказана, ему придётся возместить нанесённый ущерб.



Балькюнасу грозят и другие неприятности, но тут всё будет зависеть от прокуроров и Службы пробации, которая должна была контролировать его, поскольку он был освобождён из колонии условно-досрочно. Балькюнаса могут даже вернуть в колонию. Правда, формально на сегодняшний день он уже полностью отбыл наказание - срок истёк 22 мая, однако ДТП он совершил раньше - 7 марта.



Балькюнаса освободили из колонии досрочно в январе 2018 года, на год и 4 месяца раньше срока.



Напомним, что ДТП со смертельным исходом произошло днём 22 мая 2011 года на улице С.Нерис столичного микрорайона Фабийонишкес, где на огромной скорости состязались автомобили «Honda Prelude» и «BMW».



Мчавшаяся на огромной скорости «Honda», по словам очевидцев, обогнала «BMW», потом водитель потерял управление. Машина врезалась в бордюр, заехала на тротуар, сбила несколько человек и перевернулась.



На месте скончался мужчина 1987 г.р., месячная девочка скончалась в больнице. В больнице оказались мать младенца и ещё 10-летняя девочка.



Специалисты выяснили, что автомобиль Балькюнаса мчался по улице со скоростью не менее 123 км/ч, хотя на той улице разрешена скорость всего 40 км/ч.



Коллегия из трёх судей тогда объявила, что отклонила жалобу прокуратуры, которая добивалась не только ужесточения наказания, но и признания того факта, что следы амфетамина в его моче - это отягчающее обстоятельство.



Вильнюсский окружной суд изменил наказание Балькюнасу, уменьшил срок с 10 до 8 лет. Наказание смягчили, поскольку судьи решили, что водитель не был одурманен наркотиками. Верховный суд Литвы согласился с этим приговором.



Участковый суд констатировал, что Балькюнас совершил ДТП, находясь под воздействием психотропных веществ – в его моче нашли следы амфетамина. В крови наркотиков не обнаружили.



Балькюнас отрицал, что употреблял наркотики, он заявил, что перед ДТП был на вечеринке, после которой странно себя чувствовал, поэтому он подозревает, что наркотики ему могли добавить в алкоголь.



«Я никогда раньше не употреблял никаких наркотиков, после того вечера я чувствовал себя странно, поэтому у меня появилось такое предположение», – сказал в суде Балькюнас. ru.delfi.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 80 раз Комментарии