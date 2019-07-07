Позитивный шаг 🔊 Воспроизвести



C первого июля жители Литвы, как уже неделю назад сообщал «Обзор», могут посещать соседнюю Калининградскую область России, воспользовавшись бесплатной электронной визой.



Такая возможность, как показала практика, является очень актуальной для наших сограждан, поэтому Консульский отдел Посольства России в Литве в лице его заведующей, советника Татьяны Новожиловой и второго секретаря посольства Алексея Воробьёва на минувшей неделе встретились с литовскими журналистами и рассказали о новом порядке.



«Я думаю, что введение такого облегчённого порядка позволит людям ездить по своим личным делам и на отдых, чаще встречаться со своими родственниками, которые проживают на территории Российской Федерации. На мой личный взгляд, это очень хороший, позитивный шаг для граждан, проживающих в этих государствах, которые вошли в список, естественно, для Литвы, Латвии, Эстонии, потому что родственные и дружеские связи, конечно, остаются», - сказала Т.Новожилова. Такая возможность, как показала практика, является очень актуальной для наших сограждан, поэтому Консульский отдел Посольства России в Литве в лице его заведующей, советника Татьяны Новожиловой и второго секретаря посольства Алексея Воробьёва на минувшей неделе встретились с литовскими журналистами и рассказали о новом порядке.«Я думаю, что введение такого облегчённого порядка позволит людям ездить по своим личным делам и на отдых, чаще встречаться со своими родственниками, которые проживают на территории Российской Федерации. На мой личный взгляд, это очень хороший, позитивный шаг для граждан, проживающих в этих государствах, которые вошли в список, естественно, для Литвы, Латвии, Эстонии, потому что родственные и дружеские связи, конечно, остаются», - сказала Т.Новожилова. Электронные визы будут выдаваться тем, кто едет с туристическими, коммерческими, гуманитарными или культурными целями. Если же поездка предполагает какой-то иной характер, то в таких случаях нужно обращаться за обычной визой в посольство или консульство.



До этой поры одноразовые визы в Россию стоили 35 евро.



Чтобы воспользоваться электронной визой для посещения Калининградской области, граждане Литвы не менее чем за четыре календарных дня до предполагаемой поездки должны заполнить форму на сайте МИДа России http://electronic-visa.kdmid.ru/



(на русском и английском языках). При заполнении формы потребуется ваша фотография в электронном виде.



Четыре дня – это срок, в течение которого вы получите из МИДа России ответ на вашу просьбу о выдаче электронной «калининградской» визы.



Никаких других документов для получения визы не требуется.



Важный момент: паспорт тех, кто отправляется в Калининградскую область, должен действовать ещё не менее полугода после планируемой поездки, необходима также страховка здоровья.



Такая виза выдаётся на 30 дней, но подразумевает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Иными словами вы получаете визу с открытой датой въезда – когда захотели, тогда и поехали, но исключительно во временных рамках действия полученной визы.



Въезд на другие территории России с этой визой невозможен, отправиться из Калининграда в другие регионы России, например, на самолёте, нельзя. Однако, визой можно будет воспользоваться, скажем, при полёте из Вильнюса через Ригу в аэропорт Храброво. Новый порядок распространяется на граждан 53 государств, в том числе всех государств - членов Евросоюза. Поэтому не важно, как вы попадаете в Калининградскую область (по земле, по морю или по воздуху), главное, чтобы этот вариант (эта страна) был в списке МИДа РФ (железнодорожный переход Кибартай - Чернышевское, как уже сообщал «Обзор», пока ещё не участвует в этом проекте).



Въехать по одной визе можно будет один раз.



Визу, для надёжности, лучше распечатать, хотя пограничникам достаточно будет показать её электронную версию в мобильнике или на другом гаджете.



По словам российских дипломатов, прошение о выдаче визы может быть отклонено или уже выданная виза может быть отозвана, если выяснится, что человек нарушил законы в России или Белоруссии.



В числе других государств, на которые будет распространяться визовая льгота – Бахрейн, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Северная Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Япония. В списке нет Великобритании, а также США, поскольку в отношении США у России отдельные соглашения.



Новый – электронный - порядок выдачи виз уже был опробован Россией в дальневосточном регионе и пилотный вариант полностью себя оправдал. Калининградская область – это второй, так сказать, этап проекта: если российский Дальний Восток таким образом могли посещать граждане 17 государств, то теперь – граждане 53 государств мира.



К слову, транспортные компании смогут проверить наличие действительной электронной визы у иностранного гражданина на специальном автоматизированном сайте МИДа РФ https://evisacheck.kdmid.ru/.



Информация о порядке проверки размещена там же на русском и английском языках.



Стоит также особо подчеркнуть, что министр по туризму Калининградской области Андрей Ермак в беседе с корреспондентом «Обзора» сообщил, что в июле Литву посетит делегация наших соседей, которые дадут ответы на вопросы об электронной визе, если они, конечно, возникнут. Это можно сделать и заранее – через газету «Обзор». Пишите нам на адрес info@obzor.lt или обычным бумажным письмом на адрес редакции. Мы передадим эти вопросы нашим гостям. Инф. «Обзора» Категории: политика Ключевые слова: Калининград Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 119 раз Комментарии