Староверы строят храм 🔊 Воспроизвести В Висагинасе всегда было много староверов, но официально община в городе была зарегистрирована только 16 марта 2006 года. Её учредители - потомственные староверы Илларион Демидов, Феоктиста Анохина и Наталья Вайчулене, председателем является также потомственный старовер Сергеюс Котовас.



Прежде висагинские староверы ездили молиться в соседние храмы – в Зарасай, Дукштас, Турмантас, но со временем это стало для людей физически тяжелее – года-то идут, да и сообщение с соседними городками значительно ухудшилось, поэтому 7 лет назад городские власти выделили общине помещение под собственный храм.



Сейчас община насчитывает около 1000 человек, и все желающие попасть на службу никак не могут вместиться в помещении на улице Тайкос, 11 (по соседству с моргом), где уже 7 лет действует Свято-Троицкий храм. Прежде висагинские староверы ездили молиться в соседние храмы – в Зарасай, Дукштас, Турмантас, но со временем это стало для людей физически тяжелее – года-то идут, да и сообщение с соседними городками значительно ухудшилось, поэтому 7 лет назад городские власти выделили общине помещение под собственный храм.Сейчас община насчитывает около 1000 человек, и все желающие попасть на службу никак не могут вместиться в помещении на улице Тайкос, 11 (по соседству с моргом), где уже 7 лет действует Свято-Троицкий храм.







По словам А.Бигунова, Н.Вай­чулене, Ф.Анохиной, Натальи Левицкой и других активистов общины, необходимость в своём собственном, большом храме назрела уже давно.



«Мы очень просили выделить нам для нового храма какое-то большое пустующее здание, ведь их так много в городе, но такой возможности, видимо, не нашлось. Поэтому нам выделили участок под строительство с правом его аренды на 99 лет. Это земля самоуправления. Место удивительно красивое – на опушке леса, почти в городе, но в то же время обособленное. Уже есть утверждённый план блочного храма, а 13 мая 2018 года в основание строительства был установлен Поклонный крест. Уже залит фундамент нового храма Святой и Живоначальной Троицы, но, хотя многие помогают нам, дело идёт медленно – не хватает средств!» - отмечают собеседники.



«Этот строящийся храм – особенный, это храм будущего, он для нашей молодёжи, для грядущих поколений», - говорит Наталья Вайчулене.



У всех, кому небезразлична судьба храма, есть возможность помочь его строительству:



Visagino sentikių religinė bendruomenė



Įm.k.300549703



LT407300010094667650



SWEDBANK



(с обязательным указанием - на строительство храма). «В него вмещаются от силы 30-40 человек, а остальным приходится молиться на улице… А у нас ведь не только дневные, но и вечерние службы бывают, и свадьбы, и похороны», - говорит исполняющий обязанности духовного наставника Андрей Бигунов, проводящий службы в храме.А.Бигунов вместе с Натальей Вайчулене учится в Риге, в Гребенщиковском духовном училище, которое является учебным заведением Древлеправославной Поморской Церкви Латвии при Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине. Филиал этого училища официально прикреплён к висагинскому храму.По словам А.Бигунова, Н.Вай­чулене, Ф.Анохиной, Натальи Левицкой и других активистов общины, необходимость в своём собственном, большом храме назрела уже давно.«Мы очень просили выделить нам для нового храма какое-то большое пустующее здание, ведь их так много в городе, но такой возможности, видимо, не нашлось. Поэтому нам выделили участок под строительство с правом его аренды на 99 лет. Это земля самоуправления. Место удивительно красивое – на опушке леса, почти в городе, но в то же время обособленное. Уже есть утверждённый план блочного храма, а 13 мая 2018 года в основание строительства был установлен Поклонный крест. Уже залит фундамент нового храма Святой и Живоначальной Троицы, но, хотя многие помогают нам, дело идёт медленно – не хватает средств!» - отмечают собеседники.«Этот строящийся храм – особенный, это храм будущего, он для нашей молодёжи, для грядущих поколений», - говорит Наталья Вайчулене. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: староверы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 189 раз Комментарии