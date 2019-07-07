Староверы строят храм

Прежде висагинские староверы ездили молиться в соседние храмы – в Зарасай, Дукштас, Турмантас, но со временем это стало для людей физически тяжелее – года-то идут, да и сообщение с соседними городками значительно ухудшилось, поэтому 7 лет назад городские власти выделили общине помещение под собственный храм.
Сейчас община насчитывает около 1000 человек, и все желающие попасть на службу никак не могут вместиться в помещении на улице Тайкос, 11 (по соседству с моргом), где уже 7 лет действует Свято-Троицкий храм.
«В него вмещаются от силы 30-40 человек, а остальным приходится молиться на улице… А у нас ведь не только дневные, но и вечерние службы бывают, и свадьбы, и похороны», - говорит исполняющий обязанности духовного наставника Андрей Бигунов, проводящий службы в храме.
По словам А.Бигунова, Н.Вайчулене, Ф.Анохиной, Натальи Левицкой и других активистов общины, необходимость в своём собственном, большом храме назрела уже давно.
«Мы очень просили выделить нам для нового храма какое-то большое пустующее здание, ведь их так много в городе, но такой возможности, видимо, не нашлось. Поэтому нам выделили участок под строительство с правом его аренды на 99 лет. Это земля самоуправления. Место удивительно красивое – на опушке леса, почти в городе, но в то же время обособленное. Уже есть утверждённый план блочного храма, а 13 мая 2018 года в основание строительства был установлен Поклонный крест. Уже залит фундамент нового храма Святой и Живоначальной Троицы, но, хотя многие помогают нам, дело идёт медленно – не хватает средств!» - отмечают собеседники.
«Этот строящийся храм – особенный, это храм будущего, он для нашей молодёжи, для грядущих поколений», - говорит Наталья Вайчулене.
У всех, кому небезразлична судьба храма, есть возможность помочь его строительству:
Visagino sentikių religinė bendruomenė
Įm.k.300549703
LT407300010094667650
SWEDBANK
(с обязательным указанием - на строительство храма).
По словам А.Бигунова, Н.Вайчулене, Ф.Анохиной, Натальи Левицкой и других активистов общины, необходимость в своём собственном, большом храме назрела уже давно.
«Мы очень просили выделить нам для нового храма какое-то большое пустующее здание, ведь их так много в городе, но такой возможности, видимо, не нашлось. Поэтому нам выделили участок под строительство с правом его аренды на 99 лет. Это земля самоуправления. Место удивительно красивое – на опушке леса, почти в городе, но в то же время обособленное. Уже есть утверждённый план блочного храма, а 13 мая 2018 года в основание строительства был установлен Поклонный крест. Уже залит фундамент нового храма Святой и Живоначальной Троицы, но, хотя многие помогают нам, дело идёт медленно – не хватает средств!» - отмечают собеседники.
«Этот строящийся храм – особенный, это храм будущего, он для нашей молодёжи, для грядущих поколений», - говорит Наталья Вайчулене.
У всех, кому небезразлична судьба храма, есть возможность помочь его строительству:
Visagino sentikių religinė bendruomenė
Įm.k.300549703
LT407300010094667650
SWEDBANK
(с обязательным указанием - на строительство храма).